Hà Nội thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh

Theo báo cáo từ Sở Tài chính Hà Nội, trong tháng 9-2026, tình hình hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì ổn định; các doanh nghiệp FDI cơ bản hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, nhiều doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư, tăng vốn và phát triển thị trường. Hoạt động đầu tư trong tháng tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thương mại bán buôn - bán lẻ, thông tin và truyền thông, hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ và các ngành dịch vụ hỗ trợ kinh doanh.

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện tiếp tục được duy trì: vốn thực hiện trong tháng 9-2026 ước đạt khoảng 45,96 triệu USD, bằng khoảng 289,79% so cùng kỳ tháng 9/2025 (15,86 triệu USD); lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo đạt khoảng 1.357,96 triệu USD, bằng 127,52% so cùng kỳ năm 2025 (1.064,86 triệu USD) và đạt 84,87% kế hoạch năm 2026 (1.600 triệu USD). Kết quả này cho thấy các dự án FDI trên địa bàn đang được triển khai đúng tiến độ, giải ngân vốn bám sát cam kết của nhà đầu tư.

Hà Nội từng bước xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp công nghệ cao. Ảnh: PV

Hoạt động góp vốn, mua cổ phần tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn đầu tư nước ngoài lũy kế từ đầu năm (khoảng 66,39%) do có ưu điểm về thủ tục nhanh, linh hoạt và tận dụng được hệ sinh thái doanh nghiệp hiện hữu. Trong tháng 9-2026, thành phố ghi nhận 2 dự án kinh doanh bất động sản cấp mới với tổng vốn đăng ký 93,70 triệu USD và 3 lượt dự án công nghiệp chế biến, chế tạo điều chỉnh tăng vốn với 188,49 triệu USD - mức tăng vốn lớn nhất của lĩnh vực sản xuất từ đầu năm đến nay.

Một số dự án lớn tiếp tục triển khai hoạt động đầu tư, xây dựng và mở rộng quy mô tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao và các khu đô thị trên địa bàn. Thành phố tiếp tục triển khai 50 Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) đã ký kết tại Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 (ngày 29-6-2026) theo Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 5-8-2026 của UBND thành phố.

Công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các hoạt động tiếp, làm việc của lãnh đạo thành phố với các đối tác nước ngoài trong tháng 9-2026. Thông qua các buổi tiếp, làm việc, Thành phố giới thiệu định hướng thu hút đầu tư, các cơ chế, chính sách vượt trội theo Luật Thủ đô năm 2026 và trao đổi khả năng hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực hạ tầng, giáo dục, y tế, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và năng lượng.

Đặc biệt, đây là tháng thứ ba Luật Thủ đô năm 2026 chính thức có hiệu lực (từ ngày 1-7-2026); các cơ chế, chính sách vượt trội về thu hút nhà đầu tư chiến lược, thủ tục đầu tư đặc biệt và ưu đãi đầu tư tiếp tục phát huy tác dụng, tạo động lực cho công tác thu hút FDI của thành phố.

Tuy nhiên, theo đánh giá, hoạt động đầu tư nước ngoài vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như thiếu quỹ đất sạch quy mô lớn; tiến độ triển khai hạ tầng tại một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp còn chậm; chi phí thuê đất, logistics và nhân công có xu hướng tăng. Một số dự án sử dụng đất quy mô lớn còn gặp vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch và thủ tục đất đai.

Đại diện Sở Tài chính Hà Nội cho biết, trong thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư nước ngoài, triển khai thủ tục hành chính toàn trình trên môi trường điện tử; đồng thời tập trung thu hút các dự án FDI công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, trung tâm R&D, công nghệ sinh học, năng lượng xanh và hạ tầng thông minh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của dòng vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn.