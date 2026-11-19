Ông Nguyễn Quốc Hoàng Anh – Giám tuyển chương trình “Hà Nội Sáng Đèn”, nghệ sĩ múa Trần Công Tuấn Anh, Isabel Nguyễn Đào và biên đạo múa Tú Hoàng (từ trái qua phải) tại buổi diễn “Thu Hương”

Chất liệu truyền thống trong nghệ thuật đương đại

Tác phẩm “Thu Hương” do biên đạo múa Tú Hoàng phát triển cùng Korzo và NDT tại Hà Lan năm 2025 , với sự tham gia biểu diễn của Isabel Nguyễn Đào (Na Uy) và Trần Công Tuấn Anh (Hà Lan). Các nghệ sĩ đều là những người Việt Nam đã làm việc ở nước ngoài lâu năm. Qua hình thức múa đôi, hai nghệ sĩ đã thể hiện mối liên hệ giữa con người với cội nguồn văn hóa và những cảm xúc được truyền tải bằng ngôn ngữ hình thể.

Đáng chú ý, vở diễn sử dụng chất liệu chầu văn gắn với thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu mang đặc trưng âm nhạc và chứa đựng những yếu tố văn hóa, tâm linh và diễn xướng dân gian của người Việt. Khi được đưa vào một tác phẩm múa đương đại, chất liệu này không đơn thuần đóng vai trò tạo không khí mà trở thành một phần của ngôn ngữ nghệ thuật, gợi mở những liên tưởng về ký ức văn hóa và sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Không lựa chọn nhà hát hay sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp, “Thu Hương” được đưa vào không gian chợ Đồng Xuân, đây là địa điểm gắn liền với lịch sử giao thương và nhịp sống của bao thế hệ phụ nữ Hà Nội. Sự thay đổi bối cảnh trình diễn góp phần mở rộng cách công chúng tiếp cận nghệ thuật biểu diễn, tạo thêm những lớp lang nghệ thuật cho tác phẩm.

Hai nghệ sĩ Isabel Nguyễn Đào và Trần Công Tuấn Anh trình diễn vở múa đương đại “Thu Hương” tại không gian chợ Đồng Xuân.

Chia sẻ thêm về ý tưởng sáng tạo, biên đạo Tú Hoàng cho biết: Tên “ Thu Hương” trong tác phẩm cũng chính là tên người mẹ của mình. Tác phẩm vì thế mang ý nghĩa tri ân người mẹ, đồng thời thể hiện tình cảm của một người con xa quê dành cho Việt Nam.

Giữa không gian mang dấu ấn của sinh hoạt cộng đồng, những điều tưởng chừng riêng tư như tình mẫu tử, sự chăm sóc và tình cảm gia đình được đặt trong một không gian công cộng mở rộng thành câu chuyện về sự gắn bó giữa con người với cội nguồn. Đây cũng là tinh thần mà dự án “Hà Nội Sáng Đèn” hướng tới khi đưa các hoạt động nghệ thuật đến những địa điểm mang giá trị biểu tượng của Thủ đô.

“Hà Nội Sáng Đèn” kết nối các không gian văn hóa

Chia sẻ về ý tưởng của chuỗi hoạt động “Hà Nội Sáng Đèn”, ông Nguyễn Quốc Hoàng Anh - giám tuyển của chuỗi hoạt động “ Hà Nội sáng đèn” cho biết: chương trình được triển khai tại nhiều không gian văn hóa, công cộng của Thủ đô, dù có vị trí địa lý khác nhau, các địa điểm đều mang những dấu ấn riêng về lịch sử, Văn hóa và đời sống Hà Nội như: tháp nước Hàng Đậu gắn với những biến chuyển lịch sử của thành phố, chợ Đồng Xuân gợi nhắc không khí Kẻ Chợ Thăng Long xưa, Rạp Đông Đô và Rạp Chuông Vàng từng là những không gian trình diễn tuồng, chèo, cải lương.

Sự kết nối giữa các địa điểm còn được thể hiện qua việc khai thác âm thanh xung quanh bối cảnh (field recording), nhạc cụ truyền thống như đàn tỳ bà, đàn nguyệt, đàn tranh, sáo,.. và các câu chuyện gắn liền với những tác phẩm nổi bật nhất của nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

“Xuyên suốt tất cả những cái điểm đó thì mong muốn là đánh thức lại cái cảm giác của nơi chốn khi mà mỗi khán giả đi đến cái địa điểm này thì đều có một cái cách cảm nhận mới về Hà Nội. Sáng Đèn ở đây có nghĩa là sáng lại những cái chân dung đã bị thời gian hay là đã bị bối cảnh cuộc sống làm mờ đi, phai nhạt đi và sáng lại cả những cái không gian trong bối cảnh của Hà Nội trong thời điểm hiện tại”. Ông nhấn mạnh.