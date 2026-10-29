Hà Nội thu hơn 78 tỷ đồng từ xử lý vi phạm hàng hóa trong 10 tháng

Riêng tháng 10-2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, xử lý 534 vụ việc. Ảnh: QLTT.

Theo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, từ ngày 16-12-2025 đến 15-10-2026, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung vào các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm quy định về chất lượng hàng hóa.

Riêng tháng 10-2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, xử lý 534 vụ việc, chuyển cơ quan điều tra 12 vụ; thu nộp ngân sách nhà nước 6,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong đợt cao điểm từ ngày 16-9 đến 15-10, thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 229 vụ vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 3 vụ có dấu hiệu hình sự. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 2,26 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm bị tiêu hủy đạt 1,38 tỷ đồng.

Trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu, từ ngày 10-8 đến 5-10, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện, xử lý 182 vụ việc, xử phạt hành chính 1,5 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa vi phạm là 1,4 tỷ đồng.

Những tháng cuối năm, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung đấu tranh với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm quy định về chất lượng hàng hóa, kinh doanh có điều kiện.

Cùng với đó, lực lượng chức năng đẩy mạnh kiểm tra hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh trên môi trường internet; phối hợp giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường về nguồn cung, giá bán và nguy cơ gián đoạn thị trường.

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội dự kiến triển khai đợt cao điểm trong tháng 11-2026 nhằm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn thực phẩm trong những tháng cuối năm, dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân.