Hà Nội thu hơn 750 tỷ đồng từ 'siêu concert' BIGBANG: Cú hích cho du lịch và công nghiệp văn hóa Thủ đô

Chương trình “BIGBANG 2026-2027 World Tour tại Hà Nội - XX: COSMOS” thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả, ước tính tổng thu từ khách du lịch trong dịp này là 750 tỷ đồng. Ảnh: M.H

Lan tỏa sức hút của điểm đến Hà Nội

Diễn ra trong hai ngày 24 và 25-10-2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, chương trình “BIGBANG 2026-2027 World Tour tại Hà Nội - XX: COSMOS” thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả trong nước và quốc tế. Là một trong những sự kiện văn hóa, giải trí quốc tế có quy mô lớn trong năm 2026, chương trình góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng và tạo thêm sức hấp dẫn cho điểm đến Hà Nội.

Ngày 27-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin, sức hút của chương trình không chỉ thể hiện qua số lượng khán giả đến sân vận động mà còn được phản ánh qua sự gia tăng nhu cầu đi lại, lưu trú, ăn uống và mua sắm. Trong hai ngày 23 và 24-10-2026, Hà Nội đón khoảng 220.000 lượt khách du lịch, tăng 15,6% so với tuần trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 67.900 lượt.

Nhu cầu tìm kiếm và đặt dịch vụ du lịch cũng ghi nhận mức tăng đáng chú ý. Lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trên nền tảng Trip.com tăng 74%, trong khi lượng tìm kiếm chuyến đi Hà Nội trên Traveloka tăng gấp bốn lần. Công suất buồng phòng tại một số khách sạn từ 3 đến 5 sao đạt 75-100%. Tổng thu từ khách du lịch trong dịp diễn ra sự kiện được ước tính khoảng 750 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy sức lan tỏa của một chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế có thể vượt ra ngoài phạm vi sân khấu, tạo thêm nhu cầu đối với nhiều loại hình dịch vụ và đóng góp vào hoạt động kinh tế của địa phương. Khi thu hút được lượng lớn khán giả từ các địa phương khác và khách quốc tế, sự kiện âm nhạc còn mở ra cơ hội để du khách kết hợp thưởng thức nghệ thuật với tham quan di tích, khám phá văn hóa, trải nghiệm ẩm thực và mua sắm tại Hà Nội.

Hà Nội nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp văn hoá từ sự kiện âm nhạc quốc tế. Ảnh: M.H

Từ thực tế này, có thể thấy việc thu hút các chương trình biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn là một hướng khai thác tiềm năng của mối liên kết giữa văn hóa và du lịch. Không chỉ tạo ra sản phẩm giải trí phục vụ người dân, những sự kiện như “BIGBANG 2026-2027 World Tour tại Hà Nội - XX: COSMOS” còn có khả năng thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao trải nghiệm của du khách.

Nâng cao năng lực tổ chức sự kiện quốc tế

Cùng với hiệu quả quảng bá và thúc đẩy du lịch, việc tổ chức một chương trình biểu diễn có quy mô hàng chục nghìn khán giả đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý nhà nước, phối hợp liên ngành và bảo đảm an toàn. Đây cũng là những yếu tố quan trọng để Hà Nội duy trì sức hấp dẫn đối với các đơn vị tổ chức chương trình nghệ thuật quốc tế trong thời gian tới.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương và đơn vị tổ chức triển khai các thủ tục liên quan; rà soát điều kiện tổ chức, kiểm tra thực địa và xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường.

Công tác chuẩn bị và phối hợp tổ chức cho thấy vai trò quan trọng của sự chỉ đạo, điều phối liên ngành trong việc bảo đảm các điều kiện phục vụ sự kiện đông người. Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, đơn vị quản lý địa điểm và đơn vị tổ chức là cơ sở để xử lý đồng bộ các yêu cầu về hạ tầng, hậu cần, an toàn và phục vụ khán giả.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, chương trình được tổ chức thành công, an toàn tuyệt đối và nhận được sự khen ngợi từ đơn vị tổ chức, nghệ sĩ cùng truyền thông trong nước và quốc tế. Kết quả này góp phần khẳng định năng lực của Hà Nội trong việc đáp ứng yêu cầu tổ chức các chương trình biểu diễn quy mô lớn, từ điều kiện hạ tầng đến công tác quản lý và bảo đảm an toàn.

Trong bối cảnh các sự kiện âm nhạc quốc tế ngày càng có sức hút đối với công chúng, năng lực tổ chức không chỉ được đánh giá qua quy mô sân khấu, công nghệ âm thanh, ánh sáng hay số lượng khán giả mà còn thể hiện ở chất lượng điều hành, khả năng phối hợp giữa các lực lượng và trải nghiệm của người tham dự.

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Tiến Đạt, thành công của chương trình cũng mở ra cơ hội để Hà Nội tiếp tục khai thác hiệu quả nguồn lực văn hóa, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và tăng cường liên kết giữa nghệ thuật biểu diễn với du lịch, dịch vụ. Để các sự kiện quốc tế trở thành sản phẩm có sức cạnh tranh, thành phố cần tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, hoàn thiện phương án phối hợp tổ chức và chú trọng bảo đảm quyền lợi, sự an toàn của người dân, du khách.

Còn theo Phó Chủ tịch Liên chi hội Lữ hành Việt Nam Phùng Quang Thắng, về lâu dài, việc xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với sự kiện, tăng cường quảng bá trên các nền tảng truyền thông và nâng cao chất lượng trải nghiệm sẽ giúp Hà Nội khai thác tốt hơn hiệu quả kinh tế từ hoạt động văn hóa, giải trí. Đồng thời, đây cũng là hướng đi góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo thêm động lực cho các ngành dịch vụ và phát huy giá trị văn hóa trong phát triển kinh tế đô thị.

Từ kết quả của chương trình “BIGBANG 2026-2027 World Tour tại Hà Nội - XX: COSMOS”, Hà Nội có thêm cơ sở để hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến của những sự kiện văn hóa, giải trí chuyên nghiệp, an toàn, văn minh và giàu sức lan tỏa. Việc kết hợp hài hòa giữa tổ chức sự kiện, quảng bá điểm đến và phát triển dịch vụ sẽ góp phần nâng cao vị thế của Thủ đô trên bản đồ các sự kiện văn hóa quốc tế, đồng thời tạo thêm nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa trong giai đoạn mới.