Hà Nội thu hồi 162 tỷ đồng tiền chậm đóng BHXH

Báo cáo tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn hệ thống quý IV-2026 do BHXH Việt Nam tổ chức ngày 8-10, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Huyến cho biết, 9 tháng đầu năm, BHXH thành phố đã nghiêm túc triển khai các chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Thành ủy và UBND thành phố, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực; một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đã hoàn thành sớm.

Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Huyến báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm. Ảnh: PV

Trong công tác thu và phát triển người tham gia, đến hết tháng 9-2026, Hà Nội đã hoàn thành sớm và vượt chỉ tiêu về số người tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Tại hội nghị giao ban công tác thu tháng 9, BHXH thành phố đăng ký phấn đấu giao bổ sung 3.200 tỷ đồng kế hoạch thu; đồng thời tăng thêm 50.000 người tham gia BHXH bắt buộc và 99.000 người tham gia BHYT.

Một trong những điểm nhấn là công tác phối hợp liên ngành nhằm thu hồi tiền chậm đóng và xử lý các trường hợp hưởng chế độ không đúng quy định. Trong 9 tháng, BHXH thành phố phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân đôn đốc 2.799 đơn vị, thu hồi 162/301 tỷ đồng tiền chậm đóng. Đến tháng 9-2026, số tiền chậm đóng phải tính lãi còn 1.846 tỷ đồng, chiếm 1,94%.

Cùng với đó, BHXH thành phố tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thu hồi các khoản hưởng chế độ BHXH một lần và trợ cấp thất nghiệp không đúng quy định. Tại trường hợp thí điểm ở BHXH cơ sở Đông Anh, đã thu hồi 107/280 triệu đồng, đồng thời tiếp tục xử lý 36 trường hợp còn lại. Đối với trợ cấp thất nghiệp hưởng sai, BHXH thành phố đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân phối hợp đôn đốc thu hồi đối với 564 trường hợp, số tiền khoảng 5 tỷ đồng.

Công tác phòng, chống gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHTN cũng được tăng cường. Qua phối hợp với lực lượng Công an, BHXH thành phố đã chuyển hồ sơ đề nghị Công an Chương Mỹ điều tra vụ việc liên quan đến doanh nghiệp tư nhân Bảo Tụ. Doanh nghiệp đã khắc phục 409 triệu đồng tiền thiệt hại do trục lợi chế độ thai sản và thu hồi toàn bộ 280 triệu đồng tiền đóng BHXH của 11 đối tượng gửi đóng.

Lãnh đạo BHXH thành phố cho biết, trong 3 tháng cuối năm, đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là phấn đấu BHYT học sinh, sinh viên đạt 100% theo Kế hoạch số 230/KH-UBND của UBND thành phố; rà soát, giao chỉ tiêu cho các tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia, vận động ít nhất 50% số người đang bảo lưu tiếp tục tham gia BHXH, BHYT.

BHXH thành phố cũng đặt mục tiêu hoàn thành rà soát dữ liệu thuế trước ngày 30-11-2026; phối hợp với UBND các xã, phường rà soát, lập danh sách, bảo đảm không bỏ sót đối tượng thuộc diện được hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo các nghị quyết của thành phố.