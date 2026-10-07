Hà Nội: Thu giữ hơn 122.000 sản phẩm filler, botox, khởi tố 21 bị can

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội vừa làm rõ đường dây sản xuất, san chiết, đóng gói, buôn bán thuốc và thiết bị y tế sử dụng trong lĩnh vực thẩm mỹ do Trần Minh Đức (SN 1989, trú tại phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) cầm đầu.

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khám xét khẩn cấp 12 địa điểm tại Hà Nội và 1 địa điểm tại TPHCM, thu giữ 122.972 sản phẩm gồm filler, botox, meso, thuốc tê và các sản phẩm hỗ trợ thủ thuật thẩm mỹ.

Các đối tượng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo kết quả điều tra, Đức là chủ 3 địa điểm kinh doanh tại phường Hà Đông và phường Thanh Liệt. Người này đặt mua filler, botox và các sản phẩm liên quan để bán kiếm lời, trong đó có cả hàng thành phẩm và bán thành phẩm chưa có tem, nhãn, bao bì.

Đối với hàng bán thành phẩm, Đức mua vỏ chai, nhãn mác, bao bì và các lọ nguyên liệu dung tích lớn, sau đó chỉ đạo Đỗ Đức Minh thực hiện san chiết, đóng gói, dán nhãn trước khi đưa ra thị trường. Hàng hóa sau khi hoàn thiện được chuyển về nhiều kho, cơ sở tại Hà Nội và TP HCM để bảo quản, phân phối.

Từ năm 2025 đến ngày 20/8/2026, nhóm đối tượng được xác định đã kinh doanh hàng triệu sản phẩm, với doanh thu khoảng trên 500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng không có Chứng chỉ hành nghề dược, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo quy định. Hàng hóa được lưu giữ tại các địa điểm chưa được cấp phép kinh doanh về y tế, không bảo đảm điều kiện bảo quản. Những đối tượng này không được các công ty nhập khẩu, kinh doanh filler, botox, meso ủy quyền phân phối sản phẩm.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Ngày 4/9, Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự ngành, lĩnh vực y tế - Sở Y tế Hà Nội kết luận tổng trị giá số hàng hóa bị thu giữ là hơn 74 tỷ đồng.

Theo kết quả xác minh, hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội "Buôn bán hàng cấm", quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Ngày 7/9 và 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án "Buôn bán hàng cấm" và khởi tố 21 bị can.

Trong đó, 14 bị can gồm Trần Minh Đức, Đỗ Đức Minh, Nguyễn Bá Đông, Nguyễn Văn Bửu, Trần Hữu Thắng, Vũ Thị Hồng, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Nam, Phương Văn Minh, Nguyễn Hữu Long, Đỗ Đức Cường, Lưu Đại Tôn, Nguyễn Đức Tâm và Nguyễn Anh Tài bị khởi tố về tội "Buôn bán hàng cấm" theo điểm đ khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

7 bị can gồm Nguyễn Trung Thành, Nghiêm Xuân Nam, Nguyễn Tường Minh Vương, Vũ Hồng Giang, Tôn Tâm Trí, Bùi Đức Trung và Lê Thiên Hoàng bị khởi tố về tội "Buôn bán hàng cấm" theo điểm i khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng bị can và các nội dung liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.