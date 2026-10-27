Hà Nội thu 750 tỷ đồng từ 'BIGBANG 2026-2027 World Tour- XX : COSMOS'

Tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy du lịch và các hoạt động kinh tế của Hà Nội

Là sự kiện văn hóa, giải trí quốc tế có quy mô lớn trong năm 2026, chương trình đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của công chúng, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đối với hoạt động du lịch, dịch vụ và quảng bá hình ảnh Thủ đô.

Kết quả tổ chức sự kiện góp phần khẳng định tiềm năng, sức hấp dẫn của Hà Nội trong thu hút các chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế, đồng thời đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, tổ chức và bảo đảm an toàn tại các sự kiện đông người.

Chương trình “BIGBANG 2026-2027 World Tour tại Hà Nội - XX: COSMOS” thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả, ước tính tổng thu từ khách du lịch trong dịp này là 750 tỷ đồng. Ảnh: BTC

Chương trình thu hút sự quan tâm rộng rãi của công chúng và truyền thông trong nước, quốc tế, với khoảng 200 tin, bài của các cơ quan báo chí trong nước đã đưa tin về sự kiện.

Chỉ tính riêng ngày 23 - 24/10, Hà Nội đã đón khoảng 220.000 lượt khách du lịch, tăng 15,6% so với tuần trước; trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 67.900 lượt.

Nhu cầu đi lại, mua sắm, dịch vụ ăn uống và lưu trú tăng cao; lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trên nền tảng Trip.com tăng 74%, lượng tìm kiếm chuyến đi Hà Nội trên Traveloka tăng gấp bốn lần.

Công suất buồng phòng tại một số khách sạn 3 - 5 sao đạt từ 75% đến 100%. Tổng thu từ khách du lịch trong dịp sự kiện ước tính khoảng 750 tỷ đồng.

Những kết quả trên tiếp tục khẳng định hiệu quả của việc kết hợp các chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế với hoạt động quảng bá điểm đến, phát triển du lịch và các ngành dịch vụ. Sự kiện góp phần quảng bá Hà Nội là điểm đến an toàn đối với du khách quốc tế, tạo cơ hội thúc đẩy tiêu dùng dịch vụ và nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh Thủ đô trên các kênh truyền thông trong nước, quốc tế.

Đây cũng là cơ sở để Hà Nội tiếp tục khai thác hiệu quả mối liên kết giữa văn hóa, nghệ thuật, du lịch và kinh tế; từng bước phát triển các sản phẩm du lịch gắn với sự kiện, nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách và gia tăng giá trị từ các hoạt động văn hóa, giải trí quốc tế.

Nâng tầm vị thế Hà Nội trong tổ chức các sự kiện văn hóa quốc tế

“BIGBANG 2026-2027 World Tour tại Hà Nội – XX : COSMOS” là sự kiện văn hóa, giải trí quốc tế thu hút đông đảo công chúng, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, thúc đẩy hoạt động du lịch và quảng bá hình ảnh Thủ đô.

Sự kiện được tổ chức thành công, an toàn tuyệt đối, nhận được sự khen ngợi từ đơn vị tổ chức, nghệ sĩ và truyền thông trong nước, quốc tế, tiếp tục chứng minh Hà Nội có đầy đủ hạ tầng để đăng cai các đại nhạc hội tầm cỡ thế giới, đáp ứng những đòi hỏi khắt khe về công nghệ sân khấu, âm thanh và an toàn của các tập đoàn giải trí hàng đầu.

BIGBANG 2026-2027 World Tour tại Hà Nội - XX: COSMOS” không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng mà còn tạo hiệu ứng tích cực đối với du lịch, dịch vụ và quảng bá hình ảnh Thủ đô. Ảnh: Diệu Linh

Thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng quản lý, phối hợp tổ chức và bảo đảm an toàn cho người dân và du khách khi tham gia các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế; phát huy hiệu quả liên kết giữa văn hóa, du lịch và dịch vụ; phát huy nguồn lực văn hóa, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, hướng tới xây dựng Thủ đô trở thành điểm đến của những sự kiện văn hóa, giải trí chuyên nghiệp, an toàn, văn minh và giàu sức lan tỏa.