Hà Nội thu 750 tỷ đồng, đón 220.000 lượt khách dịp đại nhạc hội BIGBANG

Đêm diễn của BIGBANG thu hút lượng lớn khách trong nước và quốc tế đến Hà Nội. Ảnh: LAN ĐINH

Theo thông tin của Sở VH-TT-DL, chương trình biểu diễn nghệ thuật “BIGBANG 2026-2027 World Tour tại Hà Nội - XX : COSMOS” diễn ra tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả trong và ngoài nước, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

​Dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố, Sở VH-TT-DL đã phối hợp liên ngành triển khai đồng bộ phương án an ninh trật tự, giao thông, y tế, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường.

2 đêm diễn thu hút khoảng 90.000 khán giả trong nước và quốc tế. Ảnh: LAN ĐINH

​Chỉ riêng 2 ngày 23 và 24-10, lượng khách du lịch đến Hà Nội tăng 15,6% so với tuần trước, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 67.900 lượt. Lượng đặt vé máy bay trên Trip.com tăng 74%, tìm kiếm trên Traveloka tăng gấp 4 lần, công suất buồng phòng khách sạn 3-5 sao đạt 75%-100%.

Cũng theo Sở VH-TT-DL Hà Nội, thành công của sự kiện nhận được sự khen ngợi từ nghệ sĩ, đơn vị tổ chức, truyền thông trong nước và quốc tế, chứng minh Hà Nội đủ hạ tầng và năng lực đăng cai các đại nhạc hội thế giới. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, khai thác hiệu quả liên kết giữa văn hóa và du lịch.