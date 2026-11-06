Hà Nội thu 125.240 tỷ đồng từ khách du lịch, ngăn chặn tour '0 đồng'

Hơn 30 triệu lượt khách đến Hà Nội trong 10 tháng đầu năm

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, trong 10 tháng đầu năm 2026, thủ đô đón 30,36 triệu lượt khách du lịch, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó có 7,57 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2025 (gồm 5,34 triệu lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú); 22,78 triệu lượt khách du lịch nội địa, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 125.240 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2025.

10 tháng đầu năm 2026, thủ đô Hà Nội đón 30,36 triệu lượt khách du lịch.

Trong 2 tháng cuối năm 2026, ngành du lịch thủ đô tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kích cầu du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện mục tiêu GRDP "2 con số".

Các sản phẩm, chương trình kích cầu du lịch bao gồm các tour du lịch tiêu biểu, đặc trưng, khả năng tạo trải nghiệm và tiềm năng kết nối thị trường; theo định hướng sản phẩm du lịch văn hóa - di sản, du lịch đêm, ẩm thực và các sự kiện lễ hội cuối năm.

Đối với các chương trình nghệ thuật, tour du lịch tiêu biểu theo từng chủ đề, thành phố dự kiến tổ chức các tour di sản - văn hóa - lịch sử như: chương trình Nghỉ dưỡng xanh giữa lòng văn hóa tại Làng Văn hoá - Du lịch các Dân tộc Việt Nam; Chùa Hương - hành hương & khám phá trải nghiệm sản vật địa phương; Thăng Long tứ trấn - Bốn đền giữ kinh thành; Chương trình Hoàng hôn sông Hồng…

Các sản phẩm ẩm thực, mua sắm, du lịch đêm sẽ có trong các hoạt động như: Đêm 2 "Sống như những đóa hoa" và đêm 3 "Lửa thanh xuân" do Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò thực hiện; Show diễn Tinh hoa Bắc bộ tại Khu du lịch Tuần Châu - Hà Nội; Rối nước Thăng Long và khám phá phố cổ Hà Nội…

Các sự kiện, lễ hội, hoạt động xúc tiến, quảng bá văn hoá - du lịch thành phố Hà Nội từ nay đến cuối năm cuối năm 2026 có thể kể đến: Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026 (lần thứ 5) tổ chức tại một số địa điểm trên địa bàn Thành phố từ ngày 11-28/11; Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội năm 2026 tổ chức từ 21-24/11, tại Bảo tàng Hà Nội; Tổ chức Không gian quảng bá văn hóa, thể thao, du lịch Hà Nội tại Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII, từ 27/11-2/12...

Các sản phẩm kích cầu cuối năm 2026 của các khách sạn trên địa bàn Hà Nội sẽ tập trung vào giai đoạn tháng 11-12/2026.

Theo đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, đây là mùa cao điểm các khách sạn thực hiện các gói chương trình tổng kết cuối năm, tiệc Giáng sinh, chương trình chào đón năm mới và các chương trình ưu đãi về giá phòng lưu trú, ẩm thực hoặc combo các dịch vụ trong gói ưu đãi.

Nâng chất lượng khu, điểm du lịch, quyết liệt ngăn chặn tour "0 đồng"

Tính đến nay, trên địa bàn thành phố có khoảng 140 khu, điểm tham quan du lịch có hoạt động đón và phục vụ khách du lịch, trong đó có 59 khu, điểm du lịch được UBND thành phố công nhận.

Thành phố liên tục tổ chức các chương trình nghệ thuật, tour du lịch tiêu biểu theo từng chủ đề.

Trong bối cảnh du lịch thủ đô tiếp tục được định hướng phát triển theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, bền vững, việc nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh, an toàn và giữ gìn môi trường tại các khu, điểm du lịch có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng hình ảnh Hà Nội là điểm đến văn minh, thân thiện, an toàn và hấp dẫn.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị quản lý khu, điểm du lịch tăng cường công tác quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động phục vụ khách, nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời, phát triển sản phẩm du lịch mới gắn với khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, lịch sử, di sản, làng nghề, nông nghiệp và sinh thái của thủ đô.

Trọng tâm là nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách, lấy sự hài lòng, an toàn và quyền lợi chính đáng của khách du lịch làm cơ sở để hoàn thiện công tác quản lý, tổ chức hoạt động và cung cấp dịch vụ tại điểm đến.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã ban hành văn bản tuyên truyền, cảnh báo liên quan đến tour du lịch "0 đồng".

Sở đề nghị UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, phối hợp kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, bảo đảm điều kiện kinh doanh, minh bạch thông tin về chương trình và giá dịch vụ, bảo vệ quyền lợi của khách du lịch.

Cơ quan quản lý nhấn mạnh việc không tổ chức hoặc liên kết các chương trình du lịch miễn phí, tour "0 đồng" nhằm trục lợi thông qua hoạt động bán hàng.