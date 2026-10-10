Hà Nội thông xe kỹ thuật đoạn đường Vành đai 4 từ cầu Hồng Hà đến Đại lộ Thăng Long

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Hà Nội tổ chức các hoạt động công bố danh mục công trình, dự án khánh thành, khởi công và triển khai thực hiện. Trong đó, đoạn đường song hành Vành đai 4 dài 15 km (Đoạn tuyến kéo dài từ vị trí cầu Hồng Hà (Km14+850, khu vực đê Hữu Hồng) đến nút giao Đại lộ Thăng Long (Km29+200)) được thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thông xe kỹ thuật đoạn đường Vành đai 4 từ cầu Hồng Hà đến Đại lộ Thăng Long

Phương án tổ chức giao thông được Sở Xây dựng Hà Nội thông báo nhằm bảo đảm an toàn, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân và hạn chế ùn tắc giao thông.

Theo phương án được phê duyệt, các phương tiện được lưu thông một chiều trên từng chiều đường riêng biệt.

Đoạn tuyến thuộc Dự án thành phần 2.1, xây dựng đường song hành (đường đô thị) trên địa phận thành phố Hà Nội. Theo phương án được phê duyệt, các phương tiện được lưu thông một chiều trên từng chiều đường riêng biệt.

Giao thông được tổ chức bằng hệ thống đèn tín hiệu

Tại năm nút giao, gồm đường ven kênh Đan Hoài, đường Hạ Mỗ-Tân Hội, đường Tân Hội, Quốc lộ 32 và đường tỉnh 422, giao thông được tổ chức bằng hệ thống đèn tín hiệu.

Đối với vị trí giao cắt với đê Tả Đáy tại Km27+400, cơ quan chức năng tổ chức rào chắn hai đầu đoạn đê nằm trong phạm vi hai đường song hành.

Phương tiện lưu thông theo hướng đê phải nhập làn, rẽ phải vào đường song hành và quay đầu tại vị trí gần nhất để tiếp tục hành trình.

Tại khu vực kết nối với Đại lộ Thăng Long, giao thông được tổ chức tạm thời thông qua các nhánh rẽ phải N5 và N6.

Ô tô từ đường song hành phải có thể lựa chọn đi theo nhánh N6 ra đường gom Đại lộ Thăng Long hoặc rẽ phải theo đường hiện trạng hướng cầu Phương Bản.

Xe máy bắt buộc rẽ phải tại Km28+040, đi theo đường hiện trạng hướng cầu Phương Bản để ra đường gom Đại lộ Thăng Long.