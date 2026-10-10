Hà Nội thông xe kỹ thuật đoạn đường Vành đai 4 từ cầu Hồng Hà đến Đại lộ Thăng Long

Phối cảnh dự án nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long sau khi hoàn thành. (Ảnh: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội)

Phương án tổ chức giao thông được Sở Xây dựng Hà Nội thông báo nhằm bảo đảm an toàn, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân và hạn chế ùn tắc giao thông.

Đoạn tuyến thuộc Dự án thành phần 2.1, xây dựng đường song hành (đường đô thị) trên địa phận thành phố Hà Nội. Theo phương án được phê duyệt, các phương tiện được lưu thông một chiều trên từng chiều đường riêng biệt. Tại năm nút giao, gồm đường ven kênh Đan Hoài, đường Hạ Mỗ-Tân Hội, đường Tân Hội, Quốc lộ 32 và đường tỉnh 422, giao thông được tổ chức bằng hệ thống đèn tín hiệu.

Đối với vị trí giao cắt với đê Tả Đáy tại Km27+400, cơ quan chức năng tổ chức rào chắn hai đầu đoạn đê nằm trong phạm vi hai đường song hành. Phương tiện lưu thông theo hướng đê phải nhập làn, rẽ phải vào đường song hành và quay đầu tại vị trí gần nhất để tiếp tục hành trình.

Tại khu vực kết nối với Đại lộ Thăng Long, giao thông được tổ chức tạm thời thông qua các nhánh rẽ phải N5 và N6. Ô-tô từ đường song hành phải có thể lựa chọn đi theo nhánh N6 ra đường gom Đại lộ Thăng Long hoặc rẽ phải theo đường hiện trạng hướng cầu Phương Bản. Xe máy bắt buộc rẽ phải tại Km28+040, đi theo đường hiện trạng hướng cầu Phương Bản để ra đường gom Đại lộ Thăng Long.

Để bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác tạm, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội và các nhà thầu có trách nhiệm hoàn thiện hệ thống biển báo, sơn kẻ đường, đèn tín hiệu, chiếu sáng và các thiết bị an toàn giao thông. Lực lượng chức năng cũng được bố trí hướng dẫn, điều tiết phương tiện tại các nút giao, nhất là những vị trí kết nối với các tuyến đường quan trọng như Quốc lộ 32, đường tỉnh 422 và Đại lộ Thăng Long.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông, chính quyền các xã Ô Diên, Hoài Đức, Sơn Đồng, Dương Hòa và An Khánh phối hợp điều tiết giao thông, tuyên truyền để người dân nắm rõ phương án lưu thông; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, dừng đỗ xe trái phép và lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông.

Phương án tổ chức giao thông tạm thời được áp dụng từ ngày 10/10/2026 đến khi có thông báo tiếp theo. Người tham gia giao thông cần chú ý hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp khi đi qua khu vực dự án.