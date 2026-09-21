Hà Nội thông tin vụ cháy nhà ở Kim Mã: 7 người được đưa ra ngoài an toàn

Theo Công an thành phố Hà Nội, khoảng 21h17 ngày 20/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 tiếp nhận tin báo cháy tại nhà dân số 27 Kim Mã, phường Giảng Võ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 10 và khu vực số 11, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, đám cháy đã được người dân sử dụng bình chữa cháy xách tay khống chế, dập tắt. Tuy nhiên, bên trong ngôi nhà vẫn còn nhiều khói, khí độc, hạn chế tầm nhìn và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của những người còn ở bên trong.

Trước tình hình trên, chỉ huy chữa cháy nhanh chóng phân công cán bộ, chiến sĩ triển khai quạt hút khói chuyên dụng để thoát khói, khí độc, đồng thời tổ chức trinh sát, tìm kiếm người bị nạn.

Cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực số 10 tiếp cận hiện trường, hướng dẫn người mắc kẹt thoát nạn sang nhà kế bên và hỗ trợ đưa các nạn nhân bị xuống vị trí an toàn. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Qua trinh sát, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH xác định có 3 người lớn và 4 trẻ em đang ở trong nhà. Các cán bộ, chiến sĩ đã sử dụng phương tiện bảo hộ chuyên dụng, tiếp cận khu vực có người mắc kẹt, hướng dẫn và hỗ trợ từng người di chuyển qua khu vực có khói, đưa toàn bộ 7 người thoát nạn sang nhà kế bên và xuống vị trí an toàn.

Nhờ triển khai đồng thời các biện pháp thoát khói, tìm kiếm và hướng dẫn thoát nạn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận những người còn trong nhà, hạn chế nguy cơ ngạt khói. Vụ cháy được khống chế, không để cháy lan sang khu vực lân cận.

Theo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, việc người dân chủ động sử dụng bình chữa cháy xách tay để xử lý đám cháy ngay từ ban đầu đã góp phần hạn chế đám cháy phát triển trước khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Từ vụ việc trên, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo người dân khi phát hiện cháy cần bình tĩnh, nhanh chóng báo cháy qua số 114; đồng thời sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý đám cháy ngay từ khi mới phát sinh nếu bảo đảm điều kiện an toàn.

Khi trong nhà xuất hiện nhiều khói, khí độc, người dân cần nhanh chóng tìm lối thoát nạn an toàn, cúi thấp người khi di chuyển qua khu vực có khói. Tuyệt đối không quay lại khu vực cháy để lấy tài sản và không tự ý di chuyển vào những nơi có nguy cơ bị mắc kẹt, ngạt khói.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng thoát nạn và chuẩn bị phương tiện PCCC tại chỗ để kịp thời ứng phó khi xảy ra sự cố, hạn chế nguy cơ thiệt hại về người và tài sản.