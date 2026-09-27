Hà Nội thông tin về việc lắp biển cảnh báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết cầu Nhật Tân là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực trung tâm thành phố với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cùng các tuyến giao thông đối ngoại, có lưu lượng phương tiện lớn và tốc độ lưu thông tương đối cao. Thời gian qua, tại đây đã xảy ra một số vụ tai nạn, va chạm giao thông liên hoàn giữa nhiều phương tiện, ảnh hưởng đến an toàn và khả năng lưu thông trên tuyến.

Bổ sung hệ thống biển báo, vạch xác định khoảng cách xe trên cầu Nhật Tân góp phần tăng khả năng cảnh báo trực quan, hỗ trợ người tham gia giao thông. Ảnh: CATPHN.

Đáng chú ý, trong năm 2026 đã ghi nhận một số vụ va chạm liên hoàn giữa nhiều ô tô đi cùng chiều, tiêu biểu như vụ ngày 7/2/2026 và vụ ngày 17/8/2026 làm nhiều xe hư hỏng, có phương tiện bị lật và gây ùn ứ giao thông trên cầu. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, trong điều kiện lưu lượng lớn và tốc độ cao, việc người lái xe thiếu chú ý quan sát, không chủ động điều chỉnh tốc độ hoặc không duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến va chạm nối tiếp, đặc biệt khi phương tiện phía trước giảm tốc hoặc phanh đột ngột.

Để chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, rà soát hiện trạng hạ tầng và tổ chức giao thông trên cầu, thống nhất triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Theo đó, các lực lượng chức năng đã bổ sung hệ thống biển thông tin, cảnh báo cùng vạch sơn mặt đường hỗ trợ xác định khoảng cách giữa các phương tiện tại những vị trí phù hợp, dễ quan sát. Các mốc được bố trí gồm 0m, 50m, 100m, 150m và 200m kết hợp vạch sơn giúp người điều khiển phương tiện có căn cứ trực quan ước lượng cự ly với xe phía trước, từ đó chủ động điều chỉnh tốc độ và duy trì khoảng cách phù hợp với điều kiện thực tế.

Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định việc bổ sung các mốc khoảng cách và vạch sơn trước hết là giải pháp thông tin, hướng dẫn, cảnh báo và tuyên truyền nhằm giúp người lái xe nhận biết trực quan, nâng cao ý thức tự giác giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên cầu. Các mốc khoảng cách này không phải là việc thiết lập thêm hệ thống biển cấm hoặc biển hiệu lệnh nhằm mục đích xử phạt người tham gia giao thông.

Việc kiểm tra, xác định và xử lý hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông được cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, căn cứ hệ thống báo hiệu đường bộ có giá trị pháp lý và các tài liệu, dữ liệu hợp pháp; không căn cứ đơn thuần vào việc phương tiện đi qua các mốc nêu trên để xác định vi phạm.

Mục tiêu chính của giải pháp là phòng ngừa từ sớm, từ xa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, tạo công cụ trực quan giúp tài xế hình thành thói quen chủ động giữ khoảng cách, nhất là khi lưu lượng lớn, tốc độ cao hoặc khi dòng xe thay đổi tốc độ đột ngột. Cùng với việc bổ sung hệ thống cảnh báo khoảng cách, các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường bộ, vạch sơn, phản quang, tổ chức tốc độ khai thác phù hợp và tăng cường tuyên truyền để người dân chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, phần đường, làn đường và khoảng cách an toàn.

Thông điệp của cơ quan quản lý là "Giữ khoảng cách để giữ an toàn", trọng tâm hướng vào việc hướng dẫn, cảnh báo và nâng cao ý thức tự giác chấp hành để người lái xe dễ nhận biết, dễ thực hiện và chủ động phòng tránh tai nạn.