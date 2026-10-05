Hà Nội thông tin về dự án Safari tại Ba Vì

Chiều 5/10, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026.

Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Đỗ Thu Hằng cho biết, đề xuất đầu tư quần thể du lịch sinh thái Ba Vì – hợp phần Safari tại xã Ba Vì hiện chưa phải chủ trương đầu tư đã được thành phố quyết định.

Theo đề xuất ban đầu của doanh nghiệp, dự án quần thể du lịch sinh thái Ba Vì – hợp phần Safari có diện tích hơn 580ha, tổng vốn dự kiến khoảng 10.000 tỷ đồng, tại khu vực thôn Giáp Thượng và Sơn Lý, xã Ba Vì, Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, hồ sơ đề xuất dự án đã được thành phố công khai trên website của Sở Tài chính theo quy định của thành phố. Do đây là dự án nhóm A, thành phố đã thành lập Hội đồng thẩm định để xem xét hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư.

Trong quá trình thẩm định, Hội đồng yêu cầu nhà đầu tư rà soát lại quy mô dự án, đặc biệt trên cơ sở hiện trạng quản lý, sử dụng đất và đánh giá tác động đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực dự kiến triển khai.

Mục tiêu là hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh kế, đời sống người dân, đồng thời bảo đảm sự hài hòa giữa yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Sau quá trình rà soát, quy mô đầu tư được xác định sơ bộ khoảng gần 300ha, thay vì hơn 580ha như đề xuất ban đầu. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Tài chính Hà Nội nhấn mạnh con số này mới chỉ là phương án sơ bộ.

"Bởi vì quy mô và ranh giới chính xác của dự án chỉ có thể được xác định trên cơ sở quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quá trình lập quy hoạch sẽ được công khai, minh bạch và lấy ý kiến cộng đồng dân cư theo quy định", Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội nói.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Đỗ Thu Hằng cho biết, sau khi rà soát, quy mô quần thể du lịch sinh thái Ba Vì – hợp phần Safari giảm khoảng gần 300ha (Ảnh: Hữu Thắng).

Về tiến độ, theo lãnh đạo Sở Tài chính Hà Nội, dự án hiện đang ở bước thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư để trình thành phố xem xét, quyết định. Nếu được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án còn phải trải qua các bước tiếp theo, trong đó có lập quy hoạch chi tiết và xác định chính xác quy mô, ranh giới cũng như các nội dung đầu tư.

Thông tin thêm, bà Hằng cho biết, quan điểm nhất quán của thành phố là trong giai đoạn 2026-2035, Hà Nội phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 11%/năm theo định hướng tại Nghị quyết 02 của Trung ương về phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Để đạt mục tiêu này, thành phố cần khai thác hiệu quả các dư địa, tiềm năng và lợi thế sẵn có, trong đó thương mại, dịch vụ và du lịch là những lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế và còn nhiều dư địa phát triển. Vì vậy, Hà Nội đã xác định định hướng phát triển các lĩnh vực này trong tổng thể quy hoạch phát triển Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Tuy nhiên, thành phố xác định phát triển kinh tế - xã hội phải song hành với bảo đảm an sinh xã hội và đời sống người dân. Vì vậy, đối với các dự án cụ thể, Hà Nội sẽ rà soát, xác định lại quy mô đầu tư nhằm bảo đảm hiệu quả, đồng thời giảm thiểu tác động đến sinh kế và đời sống của người dân.