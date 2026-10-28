Hà Nội thông qua việc sáp nhập một phần diện tích tỉnh Phú Thọ

Chiều 28/10, HĐND TP Hà Nội tán thành phương án điều chỉnh 4.006,38 ha diện tích tự nhiên và 1.057 người (243 hộ) từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội. Trong đó có 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha vùng đệm.

Phạm vi điều chỉnh gồm 2.171,15 ha và 1.057 người thuộc xã Thịnh Minh, 742,32 ha thuộc xã Lương Sơn và 1.092,91 ha thuộc phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ. Đồng thời, bổ sung 1.338 ha và 1.057 người vào xã Ba Vì, 2.668,38 ha vào xã Yên Xuân, Hà Nội.

Phần diện tích chuyển từ xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn, cũng như phần diện tích xã Thịnh Minh chuyển về xã Yên Xuân, không có dân cư thuộc phạm vi điều chỉnh.

Các đại biểu tham dự tại kỳ họp. Ảnh: HĐND TP Hà Nội.

Theo Nghị quyết, việc điều chỉnh nhằm bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước theo lãnh thổ với quản lý Vườn quốc gia Ba Vì; bảo vệ tài nguyên rừng, môi trường, tổ chức vùng đệm phù hợp với quy hoạch và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.

HĐND TP Hà Nội giao UBND thành phố tiếp thu ý kiến, chủ trì theo nhiệm vụ được giao, phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan hoàn thiện đề án, thống nhất số liệu diện tích, dân số, bản đồ, đường địa giới hành chính và hồ sơ theo quy định.

Đồng thời, UBND TP Hà Nội chuẩn bị phương án tiếp nhận địa bàn, dân cư, đất đai, rừng, tài sản, công trình, dự án và các nhiệm vụ quản lý nhà nước; tổ chức thực hiện sau khi nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính có hiệu lực.

Sau khi thống nhất chủ trương, hoàn thiện các thủ tục, Hà Nội và tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục trình Trung ương để xem xét thông qua đề án sáp nhập tỉnh.