Hà Nội thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp

UBND Thành phố Hà Nội vừa quyết định cắt giảm đến một nửa thời gian giải quyết cho ba thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp. (Ảnh minh họa).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 5259/QĐ-UBND.

Văn bản này thông qua phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp.

Quyết định được đưa ra nhằm mang lại sự thuận tiện tối đa, tiết kiệm thời gian chờ đợi cho cả người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Cụ thể trong lĩnh vực luật sư việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của văn phòng hoặc công ty luật sẽ được thực hiện nhanh chóng hơn.

Thời gian giải quyết nay chỉ còn 2,5 ngày so với 05 ngày như quy định trước đây. Nhờ cắt giảm thời gian ở các khâu thẩm định và xét duyệt hồ sơ, cơ quan quản lý đã rút ngắn được một nửa thời gian chờ đợi.

Đối với lĩnh vực công chứng quy định mới cũng mang lại nhiều thay đổi tích cực cho những người đang tập sự hành nghề.

Khi có nhu cầu chuyển nơi tập sự từ tỉnh thành này sang địa phương khác, Sở Tư pháp sẽ ra quyết định xóa đăng ký tập sự chỉ trong 03 ngày làm việc thay vì 05 ngày.

Trong trường hợp người tập sự tự liên hệ được với tổ chức hành nghề mới, thời gian xử lý hồ sơ sẽ giảm từ 07 ngày xuống còn 05 ngày.

Nếu cần Sở Tư pháp bố trí nơi tập sự, thời gian giải quyết cũng được rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 07 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đáng chú ý nhất là thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch vốn rất phổ biến và gắn liền với đời sống hàng ngày của người dân.

Thời gian xử lý thủ tục này được cắt giảm mạnh mẽ từ 03 ngày xuống chỉ còn 1,5 ngày. Mức giảm này tương đương 50% so với quy định cũ.

Tuy nhiên nếu hồ sơ phức tạp cần phải kiểm tra và xác minh thêm thì thời hạn có thể kéo dài hơn quy định thông thường.

Dù vậy cơ quan chức năng cũng khống chế tổng thời gian xử lý tối đa không được vượt quá 10 ngày làm việc.

Thành phố đã giao Sở Tư pháp chủ trì và phối hợp cùng các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai phương án đơn giản hóa này.

Đồng thời Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra và đôn đốc tiến độ thực hiện.

Quyết định này chính thức có hiệu lực kể từ ngày ký.