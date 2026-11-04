Hà Nội thông qua nhiều quyết sách về giao thông, đất đai và phát triển đô thị

Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà yêu cầu sớm triển khai các nghị quyết, tăng cường giám sát những dự án sử dụng nguồn vốn lớn, tránh thất thoát, lãng phí.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Thêm thời gian xem xét những cơ chế đặc thù

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Kỳ họp thứ 7 được tổ chức từ ngày 28/10, với 25 nội dung đưa ra xem xét, thảo luận và cho ý kiến. Do một số vấn đề lớn, có tính chất đặc thù, cần được nghiên cứu và làm rõ thêm, HĐND thành phố đã thống nhất dành thêm thời gian để UBND thành phố tiếp thu, giải trình, hoàn thiện hồ sơ.

Tiếp tục chương trình kỳ họp trong ngày 4/11, HĐND thành phố đã xem xét, quyết nghị 5 nội dung còn lại, gồm 2 nghị quyết về đầu tư đường sắt đô thị, điều chỉnh danh mục khu đất thực hiện dự án thí điểm và ba nội dung UBND thành phố báo cáo, xin ý kiến liên quan đến đầu tư công khẩn cấp, quản lý biệt thự cũ và chính sách đất dịch vụ. Chủ tịch HĐND thành phố nhận định nghị quyết có những cơ chế chưa có tiền lệ, tạo cơ sở đẩy nhanh triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị, góp phần giảm ùn tắc giao thông và tổ chức lại không gian phát triển đô thị.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Trước khi biểu quyết, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng giải trình về phương án triển khai các tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14, tổng chiều dài khoảng 253 km. Thành phố dự kiến thực hiện theo phương thức hợp đồng chìa khóa trao tay, đồng thời kiểm soát chi phí, tiến độ, chất lượng, tiền tạm ứng và trách nhiệm của nhà thầu.

Theo ông Vũ Đại Thắng, nhu cầu vốn đầu tư đường sắt đô thị giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến trên 1 triệu tỷ đồng, riêng 5 tuyến trên khoảng 900.000 tỷ đồng. Đây là nhu cầu vốn theo phương án đầu tư, không phải kinh phí đã được bố trí. UBND thành phố tính toán sử dụng ngân sách, nguồn hỗ trợ từ Trung ương, vốn vay, trái phiếu và nguồn thu từ phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng.

Nghị quyết thứ hai được thông qua là điều chỉnh, bổ sung danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội. HĐND thành phố quyết định đưa 14 khu đất, tổng diện tích 109,1 ha, ra khỏi danh mục; bổ sung 2 khu đất với diện tích 45,5 ha và giảm 4,6 ha diện tích một khu đất khác.

Các khu đất bị đưa ra khỏi danh mục thuộc phường Chương Mỹ, phường Vĩnh Hưng, xã Đông Anh và xã Phúc Thịnh. Hai khu đất bổ sung tại xã Sóc Sơn và xã Yên Xuân dự kiến xây dựng nhà ở cho cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và công nhân viên quốc phòng. Khu đất được điều chỉnh giảm diện tích là khu dân cư Bắc Đô Tây Tựu, xã Hoài Đức.

Theo bà Phùng Thị Hồng Hà, việc điều chỉnh nhằm đưa ra khỏi danh mục những dự án không còn phù hợp quy hoạch hoặc nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện, năng lực theo cam kết ban đầu. HĐND thành phố yêu cầu UBND tiếp tục rà soát, chỉ triển khai dự án khi đáp ứng quy định pháp luật và không chồng lấn với dự án đã được chấp thuận trên cùng khu đất.

Thống nhất triển khai các dự án khẩn cấp và giải quyết vướng mắc đất đai

Cùng ngày, HĐND thành phố thông qua một nghị quyết chung thống nhất đối với 3 nội dung UBND báo cáo, xin ý kiến: thực hiện các dự án đầu tư công khẩn cấp; điều chỉnh danh mục biệt thự nhóm 1 xây dựng trước năm 1954; và giải quyết vướng mắc về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở.

Về đầu tư công, HĐND thành phố thống nhất với báo cáo của UBND về 5 dự án khẩn cấp, tổng mức đầu tư và kinh phí dự kiến khoảng 42.846 tỷ đồng. Có 106/106 đại biểu tham gia lấy ý kiến thống nhất. Theo báo cáo của UBND, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành 5 lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để tổ chức lại hạ tầng đường sắt, tăng cường kết nối giao thông và tạo quỹ đất tái định cư.

Hai dự án lớn nhất gồm cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi, kinh phí dự kiến 12.419 tỷ đồng; tuyến đường sắt quốc gia vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn, sơ bộ tổng mức đầu tư 27.752 tỷ đồng. Tổng kinh phí hai dự án khoảng 40.171 tỷ đồng, dự kiến từ ngân sách Trung ương chuyển về thành phố.

Ba dự án còn lại gồm tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khoảng 2.202 tỷ đồng; hạ tầng kỹ thuật ô đất GS1-1 tại phường Thượng Cát phục vụ tái định cư, khoảng 403 tỷ đồng; một số hạng mục tổ chức lại hạ tầng đường sắt, bảo đảm an toàn giao thông, khoảng 70 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà nêu rõ, theo quy định của Luật Đầu tư công, việc quyết định các dự án khẩn cấp thuộc thẩm quyền UBND thành phố và phải báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất. HĐND đã thảo luận, thống nhất với quyết định của UBND và sẽ giám sát kết quả triển khai, tiến độ, chất lượng công trình.

Về biệt thự cũ, HĐND thành phố thống nhất chủ trương theo đề xuất của UBND đưa hai biệt thự ra khỏi danh mục biệt thự nhóm 1 xây dựng trước năm 1954 sau khi rà soát hiện trạng. Việc quyết định điều chỉnh danh mục thuộc thẩm quyền UBND thành phố; HĐND thành phố cho ý kiến để cơ quan này tiếp tục thực hiện theo quy định.

Đối với chính sách đất dịch vụ, đất ở, HĐND thành phố thống nhất nội dung tháo gỡ vướng mắc cho 10.928 trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được chấp thuận hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở sau ngày 1/10/2009. Đây là những trường hợp liên quan đến việc thực hiện chính sách qua nhiều giai đoạn tại một số xã, phường.

UBND thành phố đề xuất cho phép cấp xã sử dụng các văn bản chấp thuận trước khi sắp xếp đơn vị hành chính làm căn cứ tiếp tục giải quyết những trường hợp thuộc phạm vi xem xét. Các địa bàn liên quan gồm Hà Đông, Dương Nội, Phú Lương, Yên Nghĩa, Kiến Hưng, Thanh Liệt, Định Công và Quốc Oai. Kết quả lấy ý kiến có 105/106 đại biểu tham gia thống nhất.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu kết luận. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà, việc UBND thành phố chủ động xin ý kiến đối với những vấn đề đặc thù, dù thẩm quyền quyết định thuộc UBND, giúp làm rõ căn cứ và trách nhiệm trước khi thực hiện. Nghị quyết chung là cơ sở để UBND thành phố tiếp tục xử lý ba nội dung theo đúng thẩm quyền.

Phát biểu bế mạc, bà Phùng Thị Hồng Hà cho biết, cùng với 20 nội dung đã được xem xét, kết luận ngày 28/10 và 5 nội dung tiếp tục được xem xét, bổ sung ngày 4/11, kỳ họp đã hoàn thành chương trình đề ra. Bà đề nghị UBND thành phố khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm từng đơn vị.

Đối với các dự án có quy mô lớn, thành phố phải tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm hiệu quả đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí. Riêng các chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu thông tin đầy đủ về đối tượng, điều kiện và lộ trình thực hiện; kịp thời báo cáo những vướng mắc cần HĐND thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền.