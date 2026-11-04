Hà Nội thông qua nhiều nội dung quan trọng tại Kỳ họp thứ 7

Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: TTTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND TP.HN

Ngày 4/11/2026, HĐND TP.Hà Nội khóa XVII tiếp tục kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), xem xét các cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư đường sắt; điều chỉnh, bổ sung danh mục các khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm và nhiều vấn đề cấp thiết liên quan đến phát triển đô thị...

HOÀN THIỆN CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ

Trên cơ sở kết quả thẩm tra và tiếp thu, giải trình, hoàn thiện hồ sơ, HĐND TP.Hà Nội thống nhất việc ban hành 2 nghị quyết quan trọng. Trong đó, đối với Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171 của Quốc hội, Hà Nội đã quyết định đưa ra khỏi danh mục đối với 14 khu đất với tổng diện tích 109,3 ha; điều chỉnh giảm diện tích đất đối với 1 khu đất, diện tích khu đất sau điều chỉnh là 14,2 ha; bổ sung 2 khu đất với tổng diện tích 45,5 ha.

Cùng với đó, HĐND Thành phố cũng xem xét Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư xây dựng một số tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn TP.Hà Nội. Đây là những cơ chế, chính sách đặc thù, chưa có tiền lệ và chưa có quy định. Đáng chú ý là quy định đối với hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay.

Cụ thể, UBND TP, Chủ đầu tư được ký kết hợp đồng nguyên tắc với Nhà thầu chiến lược trước khi có Nhiệm vụ thực hiện dự án, chủ trương đầu tư (nếu có), báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (nếu có) được phê duyệt. Tuy nhiên, công việc triển khai trước theo Hợp đồng nguyên tắc phải có phạm vi và sản phẩm đầu ra xác định được, có khả năng kế thừa cho Dự án...

Ngoài 2 nghị quyết nêu trên, HĐND Thành phố cũng thống nhất thông qua nghị quyết chung đối với 3 nội dung liên quan đến sự thay đổi về thẩm quyền, những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện và các nội dung phải báo cáo HĐND theo quy định.

Phát biểu kết luận kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh điều cần tập trung ngay sau kỳ họp là tổ chức thực hiện để các nghị quyết sớm phát huy hiệu quả.

Vì vậy, HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố tập trung chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương ban hành kế hoạch, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm.

Đối với những dự án có quy mô lớn, sử dụng nguồn lực đáng kể của Thành phố, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư theo cam kết, tránh thất thoát, lãng phí.

Riêng những chính sách an sinh xã hội, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, cần chủ động cung cấp thông tin rõ ràng, đầy đủ về phạm vi, đối tượng thụ hưởng, điều kiện, kế hoạch và lộ trình thực hiện để cử tri và nhân dân hiểu rõ, đồng thuận, đồng hành và cùng giám sát việc thực hiện.

Ngoài ra, trong quá trình triển khai, phải thường xuyên rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Nếu có vấn đề phát sinh cần điều chỉnh, UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố để xem xét, quyết định theo thẩm quyền...