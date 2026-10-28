Hà Nội thông qua Nghị quyết về đầu tư tổ hợp thể thao Mỹ Đình: Hình thành tổ hợp thể thao hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế

Hình thành tổ hợp thể thao hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày tờ trình. Ảnh: Thái Thành Hùng.

Theo tờ trình do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày, dự án được đề xuất triển khai tại khu đất 4A2.4 - Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình, phường Từ Liêm, với diện tích khoảng 4,88ha.

Đây là dự án nhóm A, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, sử dụng 100% vốn ngân sách thành phố. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 2.523,279 tỷ đồng, gồm hơn 1.418 tỷ đồng chi phí xây dựng, gần 391 tỷ đồng chi phí thiết bị, hơn 271 tỷ đồng chi phí quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác, cùng gần 443 tỷ đồng dự phòng.

Theo phương án đề xuất, tổ hợp gồm ba hạng mục chính là nhà thi đấu đa năng, nhà tập luyện và ký túc xá vận động viên, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và trang thiết bị đồng bộ.

Thể thao thành tích cao Hà Nội luôn vững vàng vị thế dẫn đầu. Ảnh minh họa

Bên cạnh nhiệm vụ phục vụ thể thao thành tích cao, nhà thi đấu đa năng được định hướng đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu cấp thành phố, quốc gia, quốc tế; đồng thời kết hợp tổ chức sự kiện văn hóa, góp phần phát triển kinh tế đêm.

Theo UBND thành phố, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội hiện quản lý 37 môn và phân môn. Việc đầu tư tổ hợp mới nhằm bổ sung cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện, đặc biệt đối với các môn thuộc chương trình ASIAD và Olympic.

Đối với khu đất thực hiện dự án, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt năm 2008 từng xác định chức năng xây dựng khu thể thao khuyết tật, gồm sân tennis có mái che với khán đài 3.000 chỗ, nhà ở vận động viên, nhà tập đa năng và nhà ăn. Tuy nhiên, đến nay các hạng mục theo quy hoạch này chưa được triển khai.

Dự án dự kiến thực hiện giai đoạn 2026-2030. Nguồn vốn đầu tư công trung hạn dự kiến bố trí, chưa bao gồm chi phí dự phòng, khoảng 2.080,299 tỷ đồng; trong đó năm 2026 bố trí 1 tỷ đồng, năm 2027 khoảng 40 tỷ đồng, giai đoạn 2028-2029 khoảng 1.742 tỷ đồng và năm 2030 khoảng 297,299 tỷ đồng.

Làm rõ quy mô, chi phí và hiệu quả đầu tư

Đại biểu Nguyễn Danh Phúc phát biểu thảo luận. Ảnh: Thái Thành Hùng.

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu thống nhất về sự cần thiết đầu tư tổ hợp thể thao, đồng thời tập trung làm rõ những vấn đề liên quan đến quy hoạch, quy mô, chi phí và khả năng khai thác công trình.

Đại biểu Nguyễn Danh Phúc đề nghị UBND thành phố làm rõ căn cứ pháp lý, thẩm quyền điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Mỹ Đình và Quy hoạch phân khu đô thị H2-2; xác định dự án có bảo đảm sự phù hợp quy hoạch và đủ điều kiện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định hay không.

Đại biểu Hoàng Thị Thu Phương quan tâm đến cơ sở xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, nhất là việc áp dụng suất vốn đầu tư và bổ sung các hạng mục. Đại biểu đề nghị rà soát, kiểm soát chặt chẽ chi phí, tránh tính trùng lặp; lựa chọn phương án thiết kế, công nghệ, vật liệu, trang thiết bị phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Cùng quan tâm đến quy hoạch, đại biểu Nguyễn Lan Hương đề nghị hoàn thành điều chỉnh quy hoạch trước khi phê duyệt dự án, không làm giảm quỹ cây xanh. Theo đại biểu, dự án đề xuất mật độ xây dựng 27,1%, chiều cao 17 tầng, trong khi quy hoạch phân khu hiện hành quy định mật độ xây dựng 5%, chiều cao 7 tầng.

Đại biểu cũng đề nghị ứng dụng hệ thống quản lý tòa nhà thông minh, có giải pháp tiết kiệm năng lượng; làm rõ khoản dự phòng 442,98 tỷ đồng chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và tiến độ giải ngân khi gần 84% vốn dự kiến tập trung vào hai năm 2028-2029.

Đại biểu Phạm Thị Thanh Hương. Ảnh: Thái Thành Hùng

Đại biểu Phạm Thị Thanh Hương ghi nhận UBND thành phố đã tiếp thu, giải trình một số nội dung theo yêu cầu thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội. Tuy nhiên, với sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 2.523 tỷ đồng từ ngân sách, cần tiếp tục làm rõ nhu cầu thực tế và hiệu quả khai thác lâu dài.

Theo báo cáo giải trình, nhu cầu bổ sung nơi lưu trú cho huấn luyện viên, vận động viên hiện có là 1.183 người, dự kiến tăng lên 1.500-1.600 người. Đồng thời, có 27 môn, phân môn với 1.671 người cần được bố trí địa điểm tập luyện.

Đại biểu cho rằng nhu cầu đầu tư có cơ sở, nhưng phải phân biệt nhu cầu cần đáp ứng với quy mô đầu tư cần thiết; tính toán khả năng cải tạo, nâng cấp, sử dụng chung các công trình hiện có trước khi xác định hạng mục đầu tư mới.

Đối với nhà thi đấu đa năng sức chứa 5.000-6.000 chỗ ngồi, dự kiến tổ chức 25-30 giải mỗi năm, đại biểu đề nghị làm rõ tính khả thi của kế hoạch đăng cai, tần suất sử dụng và khả năng tạo nguồn thu. Đồng thời, cần lượng hóa chi phí vận hành, doanh thu dự kiến, mức ngân sách tiếp tục hỗ trợ và khả năng tự chủ tài chính, tránh lãng phí sau đầu tư.

“Đầu tư công không chỉ cần đúng mục tiêu, đáp ứng nhu cầu mà còn phải lựa chọn được phương án sử dụng ngân sách tối ưu nhất”, đại biểu Phạm Thị Thanh Hương nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Lan Hương. Ảnh: Thái Thành Hùng.

Đại biểu Nguyễn Lan Hương cũng đề nghị xem xét quy mô dự án trong tổng thể các thiết chế thể thao hiện có và dự kiến hình thành, gồm Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, đường đua F1 và Khu đô thị thể thao quốc tế. Việc khai thác lưỡng dụng phải ưu tiên nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện; tách biệt khu ở, học tập của vận động viên với không gian tổ chức sự kiện, hoạt động kinh tế đêm. Đồng thời, cần tập trung đầu tư các môn thể thao trọng điểm trong chương trình ASIAD, Olympic, tránh dàn trải.

Bảo đảm nguồn vốn, khai thác hiệu quả sau đầu tư

Trao đổi, làm rõ các vấn đề đại biểu nêu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, dự án được Ban Thường vụ Thành ủy xác định là một trong hai dự án trọng điểm trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, có vai trò dẫn dắt và được tập trung nguồn lực triển khai.

Về quy hoạch, Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định vị trí khu đất đề xuất thực hiện dự án phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt. Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch, đang triển khai điều chỉnh quy hoạch, trong đó có khu đất 4A2.4.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trao đổi, làm rõ các vấn đề đại biểu nêu. Ảnh: Thái Thành Hùng.

Liên quan đến tổng mức đầu tư, Hội đồng thẩm định và các ngành đã họp, rà soát các hạng mục. UBND thành phố khẳng định các hạng mục bổ sung là những nội dung chưa có trong suất vốn đầu tư. Quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án sẽ tiếp tục được rà soát chặt chẽ, bảo đảm không tính trùng chi phí.

Về nguồn vốn, lãnh đạo UBND thành phố cho biết dự án đã có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn và được bố trí vốn. Thành phố khẳng định khả năng bảo đảm nguồn lực để triển khai, kể cả yêu cầu đẩy nhanh tiến độ theo chỉ đạo của Thành ủy.

Đối với hệ thống thiết chế thể thao hiện có, theo báo cáo giải trình, thành phố có 25 nhà thi đấu thể thao được đầu tư tại các quận, huyện trước đây, trong đó có 8 công trình quy mô 2.000-3.000 chỗ ngồi và 15 công trình quy mô nhỏ. Qua rà soát, các thiết chế hiện có chưa đủ điều kiện tổ chức một số giải thi đấu khu vực, quốc tế do thiếu hạng mục phụ trợ và các điều kiện bảo đảm khác.

Đối với nhà tập luyện và ký túc xá vận động viên, quy mô được xác định theo nhu cầu thực tế, phương án sử dụng tối ưu, luân phiên, tập trung phục vụ các môn thể thao trong chương trình ASIAD và Olympic. Riêng nhà thi đấu đa năng, UBND thành phố tiếp thu yêu cầu làm rõ danh mục, lịch thi đấu và phương án tổ chức các hoạt động nhằm khai thác hiệu quả công suất công trình.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Thái Thành Hùng

Sau phần thảo luận, HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án, hướng tới hình thành một tổ hợp thể thao đa năng hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải thi đấu thể thao cấp thành phố, quốc gia và quốc tế; đồng thời kết hợp tổ chức các sự kiện văn hóa, góp phần phát triển kinh tế đêm của Thủ đô.