Hà Nội thông qua nghị quyết gỡ 'nút thắt' 12 dự án vi phạm trật tự xây dựng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn làm rõ các ý kiến của đại biểu (Ảnh Thái Hùng).

Ngày 28/10, tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, các đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố.

Khắc phục 12 công trình vi phạm

Theo đó, Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm:

1. Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng), phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội;

2. Dự án công trình có chức năng hỗn hợp Đại Thanh, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội;

3. Dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở và trung tâm thương mại (CT5 Tân Triều), phường Hà Đông, thành phố Hà Nội;

4. Dự án Khu nhà ở Xa La, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội;

5. Dự án nhà ở tại CT11, CT12 tại ô đất CT2, khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ, phường Định Công, thành phố Hà Nội;

6. Dự án công trình Tòa nhà hỗn hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở tại lô VP3 Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội;

7. Dự án công trình Tòa nhà hỗn hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở tại lô VP5 Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội;

8. Dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng, thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng VP6 tại bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội;

9. Dự án Tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại lô đất HH1 thuộc ô CC6, Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội;

10. Dự án Tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại lô đất HH2 thuộc ô CC6, Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội;

11. Dự án Tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại lô đất HH3 thuộc ô CC6, Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội;

12. Dự án Tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại lô đất HH4 thuộc ô CC6, Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội.

Bảo đảm an toàn cho người, tài sản

Về biện pháp di dời: Đối với các công trình, hạng mục công trình phải phá dỡ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị quyết này: Thực hiện di dời toàn bộ cư dân, tài sản ra khỏi các căn hộ, công trình, hạng mục công trình.

Quang cảnh kỳ họp.

Đối với các căn hộ thuộc công trình, dự án được tồn tại có điều kiện tại khoản 1 Điều 4 Nghị quyết này: Di dời cư dân, tài sản ra khỏi các căn hộ, diện tích vi phạm tại khu vực khối đế của các công trình phù hợp với quy hoạch hoặc thực tế xây dựng, tầng kỹ thuật, diện tích sinh hoạt cộng đồng để hoàn trả công năng theo quy hoạch được duyệt hoặc chuyển đổi sang chức năng công cộng phù hợp với thực tiễn dự án theo Quyết định của UBND TP Hà Nội.

Các công trình nhà ở thấp tầng được phép tồn tại nhưng phải cải tạo, chỉnh trang phù hợp với phương án được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Đối với phá dỡ công trình, hạng mục công trình: Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định buộc phá dỡ công trình, hạng mục công trình trên địa bàn quản lý; đôn đốc, giám sát, kiểm tra Chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo phương án, giải pháp phá dỡ.

Chủ đầu tư có trách nhiệm lập phương án, giải pháp phá dỡ; thẩm tra phê duyệt thiết kế phương án, giải pháp phá dỡ; lập biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn, tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu phá dỡ công trình, hạng mục công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày quyết định buộc phá dỡ có hiệu lực, Chủ đầu tư phải hoàn thành việc lựa chọn đơn vị tư vấn, bố trí kinh phí và công khai kế hoạch di dời, phá dỡ; chịu toàn bộ chi phí liên quan đến công tác phá dỡ công trình, hạng mục công trình.

Trường hợp Chủ đầu tư không tự giác chấp hành, UBND cấp xã tổ chức cưỡng chế phá dỡ; toàn bộ chi phí cưỡng chế, phá dỡ do Chủ đầu tư chi trả.

Việc phá dỡ công trình, hạng mục công trình phải bảo đảm an toàn cho người, tài sản, công trình, các công trình lân cận, vệ sinh môi trường; trường hợp việc phá dỡ toàn bộ hoặc một phần công trình không bảo đảm an toàn hoặc không khả thi về kỹ thuật, UBND cấp xã chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá và đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND Thành phố quyết định.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn, thành phố sẽ chỉ đạo thiết lập 12 phương án khắc phục hậu quả xử lý vi phạm trật tự xây dựng có tính chất là vi phạm toàn diện đối với cả tổng thể khu vực của Tập đoàn Mường Thanh.

Theo nguyên tắc phân công, phân quyền, phân cấp hiện nay, nhiệm vụ được giao cho Chủ tịch UBND cấp xã luôn có sự đồng hành của UBND Thành phố và các sở ngành, thành phố chuyên ngành để thực hiện và kiểm soát thông qua phương án khắc phục hậu quả. Theo đó, tất cả những nội dung sẽ được hướng dẫn cụ thể và đây là trách nhiệm của cấp xã ở mức độ cao, kể cả quản lý trước, trong và sau quá trình này.

Đối với việc áp dụng thời điểm thực hiện nghĩa vụ tài chính, xử phạt các vi phạm sẽ vận dụng các quy định liên quan tới các luật xử lý vi phạm hành chính, cũng như là các quy định, thông tư của chính phủ, của ngành và sẽ có phương án cụ thể.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Hà Nội Dương Đức Tuấn cũng cho biết, trong dự thảo nghị quyết đã dự kiến một điều khoản mở, tạo cơ sở pháp lý để xử lý những nội dung có tính chất tương tự và có nội dung mà tính chất cần phải tăng cường quản lý hoặc có những giải pháp để xử lý.