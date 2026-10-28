Hà Nội thông qua loạt dự án giao thông lớn, tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng

Vành đai 3,5 đầu tư hơn 13.367 tỷ đồng

Ngày 28/10, tại kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3,5, đoạn từ Quốc lộ 2 đến đầu cầu Thượng Cát, với sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 13.367 tỷ đồng.

Quang cảnh kỳ họp.

Tuyến đường dài khoảng 12,36km, đi qua bốn xã Nội Bài, Quang Minh, Mê Linh và Thiên Lộc. Điểm đầu giao với Quốc lộ 2, điểm cuối thuộc phạm vi nút giao cầu Thượng Cát. Theo định hướng quy hoạch, tuyến có mặt cắt ngang rộng từ 80 - 100m, gồm đường chính 6 làn xe cơ giới và đường song hành bốn làn xe cơ giới.

Dự án nhằm hoàn thiện tuyến giao thông khung, tăng cường kết nối Quốc lộ 2, đường Võ Văn Kiệt, Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, cầu Thượng Cát và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; đồng thời phân phối lưu lượng giao thông giữa đô thị trung tâm với khu vực phía Bắc thành phố.

Dự án được chia thành 5 dự án thành phần. Trong đó, bốn dự án thành phần về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật có tổng kinh phí khoảng 2.730 tỷ đồng, do UBND các xã làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần xây dựng tuyến đường có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 10.637 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Thời gian triển khai dự kiến từ năm 2026 đến quý I/2028.

Trục Tây Thăng Long phấn đấu thông tuyến năm 2027

Cũng trong chiều 28/10, HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường trục Tây Thăng Long, đoạn từ kênh Đan Hoài đến cầu Vĩnh Thịnh, với sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 12.765 tỷ đồng.

Dự án dài khoảng 21,98km, mặt cắt ngang rộng 80m, gồm 8 làn xe đường trục chính và bốn làn xe đường song hành. Tuyến đi qua 6 xã, phường gồm Đan Phượng, Liên Minh, Hát Môn, Phúc Thọ, Phúc Lộc và Sơn Tây. Dự án thuộc nhóm A, thực hiện trong giai đoạn 2026-2027, hướng tới mục tiêu thông tuyến trong năm 2027.

Dự án được chia thành 7 dự án thành phần. Trong đó, 6 dự án thành phần thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, di dời và hoàn trả công trình hạ tầng kỹ thuật do UBND các xã, phường có tuyến đi qua làm chủ đầu tư. Dự án thành phần xây dựng tuyến đường có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 7.096 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư.

Theo báo cáo thẩm tra, dự án dự kiến sử dụng khoảng 185,83ha đất. Ban Đô thị đề nghị thành phố xác định cụ thể tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật và tổ chức thi công, bảo đảm mục tiêu thông tuyến trong năm 2027. Phương án tổ chức giao thông tại các nút giao, vị trí chuyển tiếp cần được rà soát đồng bộ với những đoạn tuyến liền kề.

Đặc biệt, đoạn đi qua khu vực hồ Vân Cốc và hành lang thoát lũ sông Đáy cần được đánh giá kỹ về giải pháp kỹ thuật, bảo đảm khả năng tiêu thoát lũ và an toàn đê điều. UBND thành phố được giao cân đối nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, kiểm soát chi phí, tránh chồng lấn, trùng lặp khối lượng đầu tư, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng trình bày tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: Thành Thái Hùng.

Đường 70 tăng vốn hơn 2.641 tỷ đồng

Cùng ngày, HĐND thành phố thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp. Theo đó, sơ bộ tổng mức đầu tư toàn dự án tăng từ 5.484,962 tỷ đồng lên 8.126,865 tỷ đồng, tăng 2.641,903 tỷ đồng so với chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

Phần vốn tăng thêm tập trung tại dự án thành phần 1.2 về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật. Tổng mức đầu tư dự án thành phần này tăng từ 2.225,467 tỷ đồng lên 4.867,370 tỷ đồng; hai dự án thành phần còn lại giữ nguyên mức vốn đã được phê duyệt.

Theo UBND thành phố, nguyên nhân chủ yếu là chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tăng so với thời điểm tính toán chủ trương đầu tư ban đầu. Giá đất ở làm cơ sở tính toán trong phạm vi dự án thành phần 1.2 tăng từ 19,3 triệu đồng/m² lên 64,5 triệu đồng/m², gấp hơn ba lần. Các khoản hỗ trợ bàn giao mặt bằng, ổn định đời sống cũng được điều chỉnh theo chính sách của thành phố.

Bên cạnh đó, việc di dời, hoàn trả các công trình hạ tầng ngầm, nổi như điện, nước, viễn thông có khối lượng phức tạp, nhiều thay đổi so với khảo sát sơ bộ. Dự án cũng bổ sung khối lượng giải phóng mặt bằng phần nửa tuyến bên phải, đoạn từ đường Nguyễn Khuyến đến nút giao Xa La thuộc phường Hà Đông.

Về tiến độ, dự án thành phần 1.2 được điều chỉnh thời gian thực hiện đến quý IV/2026; dự án thành phần 2 về cải tạo, nâng cấp tuyến đường được điều chỉnh đến quý IV/2027. Tên các dự án thành phần giải phóng mặt bằng cũng được cập nhật theo địa giới hành chính hiện nay.

Qua thẩm tra, Ban Đô thị đề nghị chuẩn xác, thống nhất số liệu chiều dài tuyến giữa các hồ sơ, văn bản; làm rõ nhu cầu tái định cư của khoảng 585 hộ dân, xác định vị trí, quy mô và tiến độ đáp ứng quỹ nhà, đất. Việc bố trí tái định cư cần ưu tiên tại chỗ hoặc gần nơi ở cũ, bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và đủ điều kiện bàn giao trước khi di chuyển người dân.

Cơ quan thẩm tra cũng yêu cầu làm rõ nguồn vốn bổ sung, khả năng cân đối vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; xây dựng tiến độ chi tiết, hạn chế kéo dài gây tăng chi phí. Trong quá trình thi công, các đơn vị phải tổ chức giao thông hợp lý, hạn chế ùn tắc, kiểm soát bụi, bảo đảm vệ sinh môi trường và công khai phương án giải phóng mặt bằng để tạo đồng thuận.

Đối với cả ba dự án, HĐND thành phố giao UBND thành phố và các chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo theo quy định, cân đối nguồn lực phù hợp tiến độ, kiểm soát chặt chi phí và chất lượng công trình, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.