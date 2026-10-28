Hà Nội thông qua đầu tư hơn 13.367 tỷ đồng xây dựng đường Vành đai 3,5

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng trình bày tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: Thành Thái Hùng

Trình bày tờ trình tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng cho biết, dự án nhằm hoàn thiện tuyến giao thông khung, kết nối các trục trung tâm, phân phối lưu lượng giao thông giữa đô thị trung tâm với khu vực phía Bắc thành phố. Tuyến đường tăng cường kết nối Quốc lộ 2, đường Võ Văn Kiệt, Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, cầu Thượng Cát và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Theo hồ sơ dự án, tuyến đường đi qua địa bàn 4 xã: Nội Bài, Quang Minh, Mê Linh và Thiên Lộc. Điểm đầu giao với Quốc lộ 2, thuộc xã Nội Bài; điểm cuối thuộc phạm vi nút giao cầu Thượng Cát, trên địa bàn xã Thiên Lộc.

Tuyến đường có mặt cắt ngang định hướng theo quy hoạch rộng từ 80m đến 100m. Trong đó, đoạn đầu dài 3,5km có mặt cắt ngang rộng 80m; đoạn tiếp theo dài 8,86km rộng 100m, bao gồm nút giao đầu cầu Thượng Cát. Cả hai đoạn đều được định hướng bố trí đường chính 6 làn xe cơ giới và đường song hành 4 làn xe cơ giới.

Việc đầu tư góp phần phân luồng, giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới hạ tầng giao thông khung của Thủ đô. Đồng thời, dự án tạo điều kiện mở rộng không gian đô thị, khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên tuyến, hỗ trợ phát triển các khu đô thị, khu chức năng, khu công nghiệp và trung tâm dịch vụ mới.

Dự án thuộc nhóm A, có sơ bộ tổng mức đầu tư 13.367,504 tỷ đồng, được chia thành 5 dự án thành phần. Trong đó, 4 dự án thành phần về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật có tổng kinh phí khoảng 2.730 tỷ đồng, do UBND các xã làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường có sơ bộ tổng mức đầu tư 10.637,415 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Về tiến độ, dự án được triển khai từ năm 2026 đến quý I-2028.

Trong báo cáo thẩm tra, Ban Đô thị HĐND thành phố cũng dẫn yêu cầu của Ban Thường vụ Thành ủy về việc hoàn thành dự án chậm nhất trong quý I-2028 để bảo đảm khớp nối với cầu Thượng Cát. Cơ quan thẩm tra đề nghị xác định cụ thể các mốc giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng và thi công từng hạng mục; làm rõ tính khả thi trong điều kiện khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, liên quan đến 4 địa phương.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: Thành Thái Hùng

Ban Đô thị đánh giá dự án có vai trò hoàn thiện tuyến Vành đai 3,5, tăng cường kết nối mạng lưới giao thông phía Bắc Thủ đô. Phương án chia thành 5 dự án thành phần tạo điều kiện chủ động triển khai giải phóng mặt bằng tại từng địa phương, đồng thời bảo đảm tính thống nhất trong đầu tư xây dựng toàn tuyến.

Nhu cầu sử dụng đất sơ bộ của dự án khoảng 186,29ha, trong đó đất trồng lúa khoảng 68,7ha. Ban Đô thị đề nghị rà soát, thống nhất số liệu diện tích, cơ cấu đất thu hồi; xác định chính xác số hộ bị ảnh hưởng và nhu cầu tái định cư tại từng địa phương, nhất là xã Mê Linh, xã Thiên Lộc và khu vực thôn Mai Châu. Việc bố trí tái định cư phải bảo đảm quỹ nhà, đất cùng các điều kiện hạ tầng thiết yếu theo quy định; đồng thời có phương án hỗ trợ sinh kế, chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp cho người dân.

Về quy mô, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ cơ sở lựa chọn mặt cắt ngang rộng 80m và 100m, bảo đảm phù hợp nhu cầu giao thông, năng lực thông hành và sử dụng đất tiết kiệm. Do đoạn Vành đai 3,5 từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32 có mặt cắt ngang 60m, cần nghiên cứu kỹ phương án chuyển tiếp, kết nối, tránh phát sinh điểm nghẽn.

Ban Đô thị cũng đề nghị rà soát thiết kế, tổ chức giao thông tại 7 nút giao và các điểm kết nối; bảo đảm đồng bộ về cao độ, thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, không ảnh hưởng đến hành lang và quỹ đất dành cho đường sắt đô thị. Các hạng mục phục vụ xe buýt, người đi bộ, xe đạp, lối tiếp cận dân sinh, cây xanh và thoát nước cần được tính toán ngay từ khâu thiết kế.

Đối với nguồn lực thực hiện, Ban Đô thị đề nghị rà soát cơ sở xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, thuyết minh rõ các khoản chi phí đặc thù và khoản dự phòng 1.392,534 tỷ đồng. Việc bố trí vốn phải được làm rõ theo từng năm, bảo đảm tiến độ, kiểm soát nguy cơ phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản và nợ giải phóng mặt bằng.

HĐND thành phố giao UBND thành phố tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ đạo lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo quy định; cân đối nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.