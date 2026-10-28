Hà Nội thông qua cơ chế xử lý vi phạm tại 12 dự án Mường Thanh

Ngày 28/10, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án thuộc Tập đoàn Mường Thanh.

Khu chung cư HH Linh Đàm.

12 dự án gồm: tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng); công trình hỗn hợp Đại Thanh; công trình hỗn hợp nhà ở và trung tâm thương mại CT5 Tân Triều; khu nhà ở Xa La; dự án nhà ở CT11, CT12 tại ô đất CT2, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ; các tòa nhà hỗn hợp VP3, VP5, VP6; cùng bốn tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại các ô đất HH1, HH2, HH3, HH4 thuộc ô CC6, khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm.

12 dự án nêu trên có tổng số căn hộ theo quy hoạch hoặc giấy phép xây dựng là 6.759 căn, trong khi số căn hộ thực tế lên tới 24.943 căn, tăng 18.184 căn.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn, 12 dự án trên chủ yếu vi phạm về trật tự đất đai và trật tự xây dựng, bên cạnh các vi phạm khác về quy hoạch, nhà ở.

UBND thành phố sẽ chỉ đạo thiết lập 12 phương án khắc phục hậu quả nhằm xử lý vi phạm một cách toàn diện đối với tổng thể khu vực dự án. Nhiệm vụ tổ chức khắc phục hậu quả sẽ được giao trực tiếp cho Chủ tịch UBND cấp xã. Các sở, ban, ngành chuyên môn của thành phố sẽ đồng hành, hướng dẫn cụ thể và kiểm soát kết quả thực hiện, trong đó yêu cầu trách nhiệm rất cao từ chính quyền cơ sở.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn trao đổi tại phiên họp

Liên quan đến phản ánh của đại biểu về tình trạng thất lạc hồ sơ gốc và chủ đầu tư không cung cấp, ông Dương Đức Tuấn cho rằng, đây là khó khăn thực tế do tính chất vi phạm hệ thống của các dự án dẫn đến việc thiếu hồ sơ lưu trữ và hồ sơ pháp lý.

Để tháo gỡ, thành phố đề ra giải pháp bám sát thực tiễn, xử lý hồ sơ hiện trạng, đánh giá khách quan và nỗ lực tìm lại hồ sơ gốc. Quá trình này sẽ làm rõ trách nhiệm cung cấp của chủ đầu tư, cũng như trách nhiệm quản lý hồ sơ của các cơ quan nhà nước, sở, ngành các cấp.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hà Nội, các phương án khắc phục hậu quả sẽ được phân tích rõ đối với từng loại hình vi phạm bao gồm cả các quy định về kiểm định kỹ thuật nhằm xử lý triệt để. Về các điều kiện hợp pháp, thành phố sẽ vận dụng Luật Xử lý vi phạm hành chính cùng các nghị định, thông tư liên quan để thiết lập phương án quản lý tập trung.

Trước đó, cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết, đại biểu Võ Đăng Dũng cho rằng, việc ban hành nghị quyết nhằm xử lý các vi phạm kéo dài nhiều năm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Tuy nhiên, ông đề nghị thành phố hướng dẫn, hỗ trợ cụ thể cho cấp xã khi thực hiện thẩm quyền quyết định buộc phá dỡ, thu hồi khoản thu bất hợp pháp và tổ chức cưỡng chế nếu chủ đầu tư không tự giác chấp hành.

Theo ông Dũng, việc di dời, phá dỡ nhà ở sẽ ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, lao động, học tập của người dân. Nếu phương án di dời chưa tạo được sự đồng thuận, nguy cơ khiếu kiện đông người là rất lớn. Vì vậy, thành phố cần chỉ đạo, hỗ trợ cấp xã để nghị quyết được triển khai hiệu quả.

Đại biểu Cấn Thị Việt Hà, Tổ đại biểu số 13, cho rằng nghị quyết cần giải quyết các tồn tại, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương pháp luật. Bà đề nghị UBND thành phố làm rõ cơ chế, giải pháp xử lý những vướng mắc về hồ sơ đất đai và trường hợp chủ đầu tư không lưu giữ hoặc không cung cấp bản vẽ hoàn công, hợp đồng.