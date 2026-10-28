Hà Nội thông qua cơ chế xử lý 12 dự án vi phạm trật tự xây dựng

Trình bày tờ trình về việc ban hành nghị quyết, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, nhiều năm qua, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại Hà Nội diễn biến phức tạp, với nhiều công trình xây dựng sai phép, không phép, sai quy hoạch, sai thiết kế chưa được xử lý dứt điểm.

Mặc dù các công trình xây dựng vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng nhưng trên thực tế, nhiều chủ đầu tư đã bàn giao nhà cho khách hàng vào ở.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày tờ trình về việc ban hành nghị quyết. Ảnh: VIẾT THÀNH

Điển hình nhất về các vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố hiện nay là một loạt các công trình, dự án do các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay các vi phạm vẫn chưa được xử lý dứt điểm, gây nhiều hệ lụy cho xã hội.

Trên cơ sở kết quả làm việc, rà soát, đối chiếu giữa các sở, ngành và UBND các phường, xã; các dự án có vi phạm nghiêm trọng do các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư gồm: CT6 Kiến Hưng, CT5 Tân Triều, VP3, VP5, VP6, HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm, CT8 và CT10 Đại Thanh, CT11 và CT12 Kim Văn - Kim Lũ, khu nhà ở Xa La. Trong đó, chủ đầu tư đã xây dựng sai quy hoạch, tăng diện tích sàn, chia nhỏ căn hộ, tăng số lượng căn hộ làm tăng quy mô dân số. Tổng số căn hộ theo quy hoạch hoặc giấy phép xây dựng là 6.759, thực tế hiện nay là 24.943 căn hộ, tăng 18.184 căn hộ.

Do đó, mục đích của việc ban hành nghị quyết nhằm giải quyết triệt để các tồn tại, vi phạm tại 12 dự án. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà.

Các đại biểu thông qua nghị quyết. Ảnh: VIẾT THÀNH

Dự thảo Nghị quyết quy định công trình được tồn tại có điều kiện khi áp dụng cho các công trình cao tầng, thấp tầng hoặc hạ tầng xã hội đã hoàn thành, đảm bảo an toàn chịu lực, phòng cháy, chữa cháy, không ảnh hưởng lân cận, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc có phương án khắc phục khả thi.

Bắt buộc phải phá dỡ với các công trình, phần công trình vi phạm không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, không có phương án khắc phục khả thi, hoặc nằm sai chức năng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, xã hội.

Đối với các công trình, hạng mục công trình phải phá dỡ theo quy định, thực hiện di dời toàn bộ cư dân, tài sản ra khỏi các căn hộ, công trình, hạng mục công trình.

Người mua căn hộ, nhà ở thuộc đối tượng phải di dời nhận tiền bồi thường của chủ đầu tư và bàn giao căn hộ, nhà ở cho chủ đầu tư trong thời gian 90 ngày kể từ ngày nhận đủ tiền bồi thường.

Cư dân có thu nhập duy nhất từ hoạt động kinh doanh tại phần diện tích khối đế bị chuyển đổi công năng được hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh với mức tương đương 6 tháng lương tối thiểu vùng, chi trả một lần do chủ đầu tư thực hiện.

Đối với trường hợp không phải di dời, người mua căn hộ, nhà ở không phải nộp các chi phí phát sinh từ việc khắc phục hậu quả của chủ đầu tư.

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu phá dỡ công trình, hạng mục công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp chủ đầu tư không tự giác chấp hành, UBND cấp xã tổ chức cưỡng chế phá dỡ; toàn bộ chi phí cưỡng chế, phá dỡ do chủ đầu tư chi trả.

Danh sách 12 dự án quy định trong nghị quyết

1. Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng), phường Kiến Hưng.

2. Dự án công trình có chức năng hỗn hợp Đại Thanh, xã Đại Thanh.

3. Dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở và trung tâm thương mại (CT5 Tân Triều), phường Hà Đông.

4. Dự án Khu nhà ở Xa La, phường Hà Đông.

5. Dự án nhà ở tại CT11, CT12 tại ô đất CT2, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công.

6. Dự án công trình Tòa nhà hỗn hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở tại lô VP3 Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt.

7. Dự án công trình Tòa nhà hỗn hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở tại lô VP5 Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt.

8. Dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng, thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng VP6 tại bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt.

9. Dự án Tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại lô đất HH1 thuộc ô CC6, Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt.

10. Dự án Tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại lô đất HH2 thuộc ô CC6, Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt.

11. Dự án Tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại lô đất HH3 thuộc ô CC6, Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt.

12. Dự án Tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại lô đất HH4 thuộc ô CC6, Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt.