Hà Nội thông qua cơ chế đặc thù xử lý sai phạm tại 12 dự án Mường Thanh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày tờ trình tại kỳ họp

Tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khoá XVII, các đại biểu đã xem xét, thông qua Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội.

12 dự án gồm tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng); công trình hỗn hợp Đại Thanh; công trình hỗn hợp nhà ở và trung tâm thương mại CT5 Tân Triều; khu nhà ở Xa La; dự án nhà ở CT11, CT12 tại ô đất CT2, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ; các tòa nhà hỗn hợp VP3, VP5, VP6; cùng bốn tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại các ô đất HH1, HH2, HH3, HH4 thuộc ô CC6, khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm.

Về nguyên tắc, việc giải quyết tồn tại vi phạm theo Nghị quyết này phải bảo đảm nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch; bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là các quyền tự do kinh doanh, quyền sở hữu tài sản và quyền tự do hợp đồng; không tăng trách nhiệm bất hợp lý cho người dân, doanh nghiệp.

Việc áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để giải quyết tồn tại, vi phạm của từng dự án phải được rà soát, đánh giá cụ thể về hồ sơ pháp lý, hiện trạng công trình, quy hoạch, đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Tất cả các công trình vi phạm phải được xử lý dứt điểm, không để vi phạm kéo dài hoặc phát sinh vi phạm mới.

Việc áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết này đồng thời với quá trình giải quyết, xử lý vi phạm, không làm thay đổi bản chất hành vi vi phạm pháp luật đã được xác định; không làm mất hiệu lực của các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án, quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, biện pháp khắc phục hậu quả và chịu các chi phí phát sinh do hành vi vi phạm của mình theo quy định của pháp luật và Nghị quyết này. Không sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả các chi phí thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Người mua, người nhận chuyển nhượng hợp pháp căn hộ, nhà ở không có lỗi trong hành vi vi phạm không phải chịu chi phí, thiệt hại phát sinh từ việc khắc phục hậu quả vi phạm của Chủ đầu tư. Nghĩa vụ bồi thường, hỗ trợ đối với người bị di dời được ưu tiên thực hiện trước nghĩa vụ nộp số lợi bất hợp pháp và nghĩa vụ tài chính về đất đai của Chủ đầu tư.

Từ nguyên tắc trên, thành phố đưa ra các tiêu chí để rà soát, phân nhóm công trình, hạng mục công trình. Theo đó các dự án, công trình được phân làm hai nhóm, được tồn tại có điều kiện và phải phá dỡ.

Nhóm 1 tồn tại có điều kiện phải đáp ứng các tiêu chí: Đã hoàn thành xây dựng, đảm bảo an toàn chịu lực, đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy (PCCC), hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu đáp ứng hoặc bổ sung được, đảm bảo khoảng cách theo quy chuẩn tại thời điểm xây dựng công trình và không vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Nhóm 2 buộc phá dỡ gồm các tiêu chí: Không đáp ứng tiêu chí tại nhóm 1, không đảm bảo an toàn chịu lực, không khắc phục PCCC và vi phạm chỉ giới.

Những trường hợp phải di dời sẽ nhận tiền bồi thường trong 90 ngày, được ưu đãi thỏa thuận mua căn hộ, nhà ở thuộc dự án của chủ đầu tư hoặc trường hợp thuộc đối tượng mua nhà ở xã hội thì được ưu tiên mua nhà ở xã hội của chủ đầu tư không qua bốc thăm.

Trường hợp không phải di dời được tiếp tục thực hiện hợp đồng, không phải nộp phí khắc phục hậu quả thay chủ đầu tư, được cấp Giấy chứng nhận sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Chủ đầu tư phải hoàn thành biện pháp khắc phục để được cập nhật quy hoạch, giao đất và cấp Giấy chứng nhận. Số lợi bất hợp pháp về xây dựng được tính là tổng số m2 sàn vi phạm nhân với suất vốn đầu tư thời điểm sử dụng thực tế nhân với 50%.

Nghị quyết giao UBND thành phố ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, quyết định danh mục tồn tại, phá dỡ và báo cáo HĐND thành phố; Thường trực HĐND, các Ban HĐND, MTTQ các cấp tham gia giám sát.

Đối với các dự án, công trình khác nằm ngoài danh mục nghị quyết này, UBND thành phố tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện mức độ vi phạm và tính khả thi của phương án khắc phục theo các tiêu chí tại nghị quyết, trình HĐND xem xét, quyết định.