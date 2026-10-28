Hà Nội thông qua cơ chế đặc thù xử lý 12 dự án vi phạm của Mường Thanh

Phân loại 12 dự án theo mức độ vi phạm

Sáng 28/10, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả nhằm giải quyết các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn. Danh mục gồm 12 dự án liên quan đến các doanh nghiệp do ông Lê Thanh Thản đại diện, quản lý, sở hữu, góp vốn hoặc hợp tác đầu tư.

Theo Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn, các dự án có vi phạm quy mô lớn, kéo dài nhiều năm. Trong khi số căn hộ được phê duyệt ban đầu là 6.759 căn, số căn hộ xây dựng thực tế lên tới 24.943 căn, chênh lệch 18.184 căn. Theo ông Tuấn, nếu áp dụng các quy định pháp luật thông thường, việc xử lý sẽ gặp khó khăn, đồng thời có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự và quyền lợi của người dân đã mua nhà.

Cơ chế đặc thù được xây dựng trên 7 nguyên tắc, trong đó nhấn mạnh yêu cầu khách quan, công khai, minh bạch; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; bảo đảm người mua nhà không có lỗi không phải chịu thiệt hại. Việc ban hành nghị quyết không làm thay đổi bản chất vi phạm, đồng thời chủ đầu tư phải chịu toàn bộ chi phí khắc phục hậu quả.

Trên cơ sở các nguyên tắc này, thành phố phân loại công trình, hạng mục công trình thành hai nhóm: được tiếp tục tồn tại có điều kiện và phải phá dỡ.

Nhóm được tồn tại có điều kiện phải đáp ứng các tiêu chí như đã hoàn thành xây dựng, bảo đảm an toàn chịu lực và đủ điều kiện phòng cháy, chữa cháy; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu đáp ứng yêu cầu hoặc có thể bổ sung; bảo đảm khoảng cách theo quy chuẩn tại thời điểm xây dựng và không vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Đối với nhóm phải phá dỡ, các tiêu chí gồm không đáp ứng điều kiện để được tồn tại, không bảo đảm an toàn chịu lực, không thể khắc phục vi phạm về phòng cháy, chữa cháy hoặc vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Quy định phương án xử lý và quyền lợi người mua nhà

Theo nghị quyết, người dân thuộc diện phải di dời được nhận tiền bồi thường trong vòng 90 ngày. Các trường hợp này được ưu đãi khi thỏa thuận mua căn hộ, nhà ở thuộc dự án của chủ đầu tư. Người thuộc diện được mua nhà ở xã hội được ưu tiên mua nhà ở xã hội của chủ đầu tư mà không phải tham gia bốc thăm.

Với những trường hợp không phải di dời, người dân được tiếp tục thực hiện hợp đồng, không phải nộp thay chủ đầu tư các khoản chi phí khắc phục hậu quả và được cấp Giấy chứng nhận sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng) nằm tại phường Kiến Hưng, Hà Nội, do CTCP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes (thuộc Tập đoàn Mường Thanh) làm chủ đầu tư.

Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các biện pháp khắc phục hậu quả để được cập nhật quy hoạch, giao đất và cấp Giấy chứng nhận. Số lợi bất hợp pháp từ hoạt động xây dựng được xác định bằng tổng diện tích sàn vi phạm nhân với suất vốn đầu tư tại thời điểm sử dụng thực tế, sau đó nhân với 50%.

Nghị quyết giao UBND thành phố xây dựng kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể, quyết định danh mục công trình được tồn tại hoặc phải phá dỡ và báo cáo HĐND thành phố. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Mặt trận Tổ quốc các cấp có trách nhiệm tham gia giám sát quá trình thực hiện.

Đối với các công trình, dự án khác chưa nằm trong danh mục của nghị quyết, UBND thành phố sẽ rà soát, đánh giá toàn diện mức độ vi phạm và tính khả thi của phương án khắc phục theo các tiêu chí đã đề ra, sau đó trình HĐND xem xét, quyết định.

Đại biểu đề nghị hướng dẫn cụ thể để triển khai

Trước khi nghị quyết được thông qua, góp ý vào dự thảo, đại biểu Võ Đăng Dũng cho rằng việc ban hành cơ chế xử lý các dự án vi phạm kéo dài nhiều năm là cần thiết, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị thành phố có hướng dẫn và hỗ trợ cụ thể đối với những quy định liên quan đến việc giao Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định buộc phá dỡ, thu hồi khoản lợi bất hợp pháp và tổ chức cưỡng chế trong trường hợp chủ đầu tư không tự giác chấp hành.

Theo ông Dũng, số lượng nhà ở phải di dời, phá dỡ hoặc chuyển đổi công năng dự kiến rất lớn, trong đó có hơn 3.900 căn hộ cao tầng phải phá dỡ. Việc này có thể tác động đáng kể đến sinh hoạt, lao động và học tập của hàng chục nghìn người dân.

Vì vậy, đại biểu đề nghị thành phố chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ cụ thể cho cấp xã, bảo đảm các quy định được triển khai hiệu quả và đi vào thực tế.