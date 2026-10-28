Hà Nội thông qua cơ chế bồi thường tại 12 dự án thuộc Tập đoàn Mường Thanh

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Ngày 28/10, HĐND thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án thuộc Tập đoàn Mường Thanh.

12 dự án gồm: tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng); công trình hỗn hợp Đại Thanh; công trình hỗn hợp nhà ở và trung tâm thương mại CT5 Tân Triều; khu nhà ở Xa La; dự án nhà ở CT11, CT12 tại ô đất CT2, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ; các tòa nhà hỗn hợp VP3, VP5, VP6; cùng bốn tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại các ô đất HH1, HH2, HH3, HH4 thuộc ô CC6, khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm.

12 dự án nêu trên có tổng số căn hộ theo quy hoạch hoặc giấy phép xây dựng là 6.759 căn, trong khi số căn hộ thực tế lên tới 24.943 căn, tăng 18.184 căn.

Tại kỳ họp, trình bày tờ trình, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội cho biết, 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh vi phạm quy mô lớn, kéo dài nhiều năm.

Theo ông Tuấn, nếu áp dụng khung pháp luật thông thường sẽ không thể giải quyết được, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và quyền lợi người dân mua nhà tại các dự án.

Theo lãnh đạo thành phố, có 7 nguyên tắc áp dụng của nghị quyết đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân; không làm thay đổi bản chất vi phạm; chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí khắc phục; người mua nhà không có lỗi không phải chịu thiệt hại.

Theo ông Tuấn, Điều 4 dự thảo nghị quyết quy định rà soát, phân nhóm công trình, hạng mục công trình và tiêu chí xác định, quy định gồm 2 nhóm.

Nhóm 1 (tồn tại có điều kiện): Đã hoàn thành xây dựng, đảm bảo an toàn chịu lực, đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu đáp ứng hoặc bổ sung được, đảm bảo khoảng cách theo quy chuẩn tại thời điểm xây dựng công trình và không vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Nhóm 2 (buộc phá dỡ): Không đáp ứng tiêu chí tại nhóm 1, không đảm bảo an toàn chịu lực, không khắc phục phòng cháy chữa cháy và vi phạm chỉ giới.

Điều 5 và Điều 6 dự thảo nghị quyết quy định về việc di dời cư dân và phá dỡ công trình. Theo đó, di dời người dân ra khỏi khu vực buộc phá dỡ hoặc khối đế vi phạm; chủ đầu tư lập phương án phá dỡ an toàn trong 30 ngày, nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế.

Về cơ chế, chính sách đặc thù, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội cho biết, dự thảo nghị quyết quy định trường hợp phải di dời, theo đó người dân được nhận tiền bồi thường trong 90 ngày, được thoả thuận mua căn hộ, nhà ở thuộc dự án của chủ đầu tư hoặc trường hợp thuộc đối tượng mua nhà ở xã hội thì được ưu tiên mua nhà ở xã hội của chủ đầu tư không qua bốc thăm.

Trường hợp không phải di dời, người dân được tiếp tục thực hiện hợp đồng, không phải nộp phí khắc phục hậu quả thay chủ đầu tư, được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Dự thảo nghị quyết quy định chủ đầu tư phải hoàn thành biện pháp khắc phục để được cập nhật quy hoạch, giao đất và cấp giấy chứng nhận.