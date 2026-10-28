Hà Nội thông qua chủ trương xây tổ hợp thể thao đa năng hơn 2.500 tỷ đồng

Sáng 28/10, tại kỳ họp thứ bảy, HĐND Thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại khu đất 4A2.4, Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình.

Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại Mỹ Đình (Ảnh: Hải Thành).

Trước đó, trình bày tờ trình tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, dự án được đề xuất triển khai trên diện tích khoảng 4,88ha thuộc phường Từ Liêm.

Dự án thuộc nhóm A, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, sử dụng 100% vốn ngân sách thành phố. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 2.523,279 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 1.418 tỷ đồng, chi phí thiết bị gần 391 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác hơn 271 tỷ đồng, chi phí dự phòng gần 443 tỷ đồng.

Theo phương án đề xuất, tổ hợp gồm ba hạng mục chính: nhà thi đấu đa năng, nhà tập luyện và ký túc xá dành cho vận động viên, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và trang thiết bị đồng bộ.

Trong đó, nhà thi đấu đa năng được thiết kế cao 4 tầng nổi, có 2 tầng hầm để xe, khán đài bố trí bốn mặt với sức chứa từ 5.000-6.000 chỗ ngồi. Công trình dự kiến đáp ứng yêu cầu tổ chức thi đấu nhiều môn như bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, võ thuật, đấu kiếm, kickboxing, muay, bi-a và pickleball.

Nhà tập luyện cao 8 tầng, được bố trí không gian phù hợp với đặc thù từng bộ môn. Tầng một dự kiến có bể bơi 8 làn; các tầng từ 2 đến 7 phục vụ những môn như vật, bóng bàn, khiêu vũ thể thao, vovinam, võ cổ truyền, cờ vua, wushu, karate và các môn võ khác. Tầng 8 dành cho hoạt động tập luyện bóng chuyền, bóng rổ, bảo đảm yêu cầu về chiều cao không gian.

Toàn cảnh khu vực SVĐ Mỹ Đình nhìn từ trên cao (Ảnh: Hữu Thắng).

Đáng chú ý, dự án còn xây dựng khu ký túc xá cao 17 tầng nổi, 2 tầng hầm, đáp ứng nhu cầu ăn ở, sinh hoạt cho tối thiểu 1.500 vận động viên. Công trình tích hợp các khu sinh hoạt chung, y tế, phòng họp bộ môn, nhà ăn, căng tin và các không gian phục vụ đời sống vận động viên.

Không chỉ phục vụ thể thao thành tích cao, nhà thi đấu đa năng còn được định hướng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, có khả năng tổ chức các giải đấu cấp thành phố, quốc gia và quốc tế. Công trình cũng có thể kết hợp tổ chức các sự kiện văn hóa, góp phần phát triển kinh tế đêm của Thủ đô.

Theo kế hoạch dự kiến, dự án được triển khai trong giai đoạn 2026-2030.

Đề nghị rà soát, tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí

Tại báo cáo thẩm tra, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Bạch Liên Hương cơ bản thống nhất với sự cần thiết đầu tư dự án. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị UBND thành phố rà soát sự phù hợp giữa phương án thiết kế với các quy hoạch đã được phê duyệt; làm rõ căn cứ xác định mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất và chiều cao công trình, bảo đảm tuân thủ quy định.

Bên cạnh đó, cần đánh giá kỹ nhu cầu sử dụng đối với từng hạng mục, đối chiếu với khả năng khai thác các cơ sở thể thao hiện có, trong đó có các công trình thuộc Khu Liên hợp thể thao quốc gia và những dự án khác của thành phố, nhằm tránh đầu tư trùng lặp, gây lãng phí nguồn lực.

Đối với tổng mức đầu tư và phương án bố trí vốn, Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị rà soát khối lượng, đơn giá, tính đúng, tính đủ các khoản chi phí, đồng thời bảo đảm khả năng cân đối nguồn lực trong giai đoạn 2026-2030.

Đặc biệt, phương án quản lý, khai thác và vận hành công trình cần được xây dựng ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Trong đó, cần xác định rõ đơn vị tiếp nhận, trách nhiệm quản lý, nhu cầu nhân sự và kinh phí duy trì hoạt động, bảo đảm các hạng mục sau khi hoàn thành được khai thác hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tế.

Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị UBND Thành phố Hà Nội tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ dự án theo quy định.