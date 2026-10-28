Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư Dự án tái thiết không gian hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận

Hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG QUANG)

Trình bày tờ trình tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận là trung tâm chính trị, hành chính của thành phố, đồng thời là trung tâm văn hóa, lịch sử mang giá trị biểu tượng của Thủ đô.

Trước áp lực về hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng và nhu cầu hoạt động văn hóa, Ủy ban nhân dân thành phố xác định việc triển khai dự án là cần thiết nhằm bảo tồn, phát huy giá trị khu vực di sản, cải thiện cảnh quan, môi trường; đồng thời, huy động nguồn lực xã hội thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Theo tờ trình, dự án hướng tới hình thành không gian quảng trường quy mô lớn, kết nối hồ Hoàn Kiếm với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát lớn, Bảo tàng Lịch sử quốc gia và các khu vực lân cận. Dự án nhằm mở rộng không gian công cộng, tổ chức lại hệ thống giao thông và không gian ngầm, bảo tồn, phát huy giá trị di sản, bổ sung các chức năng văn hóa, dịch vụ phù hợp.

Dự án thực hiện tại phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam, có sơ bộ tổng mức đầu tư 22.229 tỷ đồng, gồm 3 dự án thành phần (tổng mức đầu tư sẽ tiếp tục được tính toán, chuẩn xác trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án).

Dự án thành phần độc lập số 1 thực hiện giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực thực hiện dự án. Quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 66,82ha; diện tích đất đề xuất sử dụng khoảng 30,82ha (không bao gồm các ô đất B1.6 và B4.13-HH1 được thực hiện theo dự án riêng). Sơ bộ tổng mức đầu tư 9.924 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức đầu tư công, sử dụng ngân sách thành phố. Dự án thành phần này do Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần số 2 đầu tư xây dựng trung tâm thương mại ngầm tại khu vực công viên, quảng trường phía đông hồ Hoàn Kiếm, lô B2.5, và khu vực công viên, quảng trường phía bắc hồ Hoàn Kiếm, lô B1.3. Quy mô dự kiến 4 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 82.608m², sơ bộ tổng mức đầu tư 4.611 tỷ đồng. Hình thức thực hiện là đầu tư trực tiếp theo pháp luật về đầu tư, sử dụng vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư và vốn huy động hợp pháp khác.

Dự án thành phần số 3 gồm các hạng mục xây dựng công trình, cải tạo và chỉnh trang cảnh quan hồ Hoàn Kiếm cùng khu vực phụ cận, được đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT). Các hạng mục dự kiến gồm: Xây mới khu vực trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố; cải tạo, chỉnh trang trụ sở Hội đồng nhân dân thành phố; cải tạo, chỉnh trang khu vực phía đông nam hồ Hoàn Kiếm. Sơ bộ tổng mức đầu tư 7.694 tỷ đồng.

Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất Công ty cổ phần Bất động sản Mặt Trời Thủ đô thực hiện dự án thành phần số 2 và số 3.

Về phương án thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện hợp đồng BT. Thành phố đề xuất hai phương án: sử dụng quỹ đất kết hợp ngân sách nhà nước và nguồn thu từ khai thác, cho thuê không gian ngầm thuộc dự án thành phần số 2; hoặc sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản công.