Hà Nội thông qua chính sách mới hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo

Ngày 28-10, HĐND TP. Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ cần trợ giúp khẩn cấp và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Các chính sách hướng đến giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình, giúp trẻ em được tiếp cận dịch vụ y tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Ngày 28-10, HĐND TP. Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ cần trợ giúp khẩn cấp và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Thái Hùng/Hà Nội mới

Theo đó, trẻ mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có cha, mẹ, người nuôi dưỡng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng được hỗ trợ 100% phần chi phí khám, chữa bệnh BHYT mà gia đình phải đồng chi trả. Mức hỗ trợ tối đa bằng 200 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội mỗi năm.

Ngoài ra, trẻ thuộc nhóm đối tượng này được hỗ trợ tiền ăn 100.000 đồng/ngày, tối đa 15 ngày cho mỗi lần khám, chữa bệnh và không quá 75 ngày trong 1 năm.

Chi phí đi lại của trẻ và 1 người chăm sóc được hỗ trợ theo giá phương tiện giao thông công cộng thông thường. Trường hợp cấp cứu hoặc chuyển viện, trẻ được hỗ trợ toàn bộ chi phí vận chuyển bằng xe cứu thương chuyên dụng.

Đối với trẻ mắc bệnh hiểm nghèo tại cộng đồng, mức trợ cấp hằng tháng được tính theo hệ số nhân với mức chuẩn trợ giúp xã hội. Cụ thể, trẻ dưới 4 tuổi được hưởng mức bằng 2,5 lần chuẩn trợ giúp xã hội; trẻ từ đủ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi được hưởng mức bằng 1,5 lần chuẩn trợ giúp xã hội.

Bên cạnh đó, Nghị quyết quy định hỗ trợ 1 lần bằng 25 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với trẻ em thuộc một số trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt, cần trợ giúp khẩn cấp.

Các trường hợp được xem xét gồm: trẻ bị bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, bị bỏ rơi, bỏ mặc hoặc mua bán theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền; trẻ có gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn hoặc sự cố bất khả kháng khiến nhà ở bị sập, đổ, trôi hoặc cháy hoàn toàn.

Trẻ tử vong do tai nạn thương tích hoặc bị thương tích nghiêm trọng cũng thuộc diện được hỗ trợ theo quy định. Một số trường hợp đặc biệt nghiêm trọng có thể được xem xét hỗ trợ bổ sung, tối đa 40 triệu đồng/trẻ, tùy điều kiện cụ thể.

Chính sách hướng đến giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình, giúp trẻ em được tiếp cận dịch vụ y tế và bảo đảm an sinh xã hội. Ảnh minh họa: AI

Nghị quyết dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-1-2027. Việc triển khai các chính sách được kỳ vọng góp phần bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giảm áp lực tài chính cho gia đình và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trợ giúp xã hội.