Hà Nội thông qua chính sách hỗ trợ đặc thù cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
HĐND thành phố Hà Nội ngày 28-10 đã thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đặc thù cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, cần hỗ trợ khẩn cấp.
Theo đó, từ ngày 1-1-2027, trẻ bị xâm hại, tai nạn nghiêm trọng hoặc mất nhà ở do thiên tai, hỏa hoạn được hỗ trợ một lần bằng 25 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội. Trẻ mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ chi phí điều trị, tiền ăn và đi lại.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-thong-qua-chinh-sach-ho-tro-dac-thu-cho-tre-em-co-hoan-canh-dac-biet-1763573.html