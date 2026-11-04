Hà Nội thống nhất triển khai 5 dự án đầu tư công khẩn cấp, tổng vốn hơn 42.846 tỷ đồng

Ngày 4/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết chung thống nhất đối với 3 nội dung do UBND TP trình, báo cáo, trong đó có việc triển khai 5 dự án đầu tư công khẩn cấp nhằm giải quyết các điểm nghẽn giao thông trên địa bàn.

Trước khi thông qua nghị quyết, HĐND TP đã tổ chức lấy ý kiến đại biểu về Báo cáo số 488/BC-UBND ngày 28/10/2026 của UBND TP liên quan đến việc thực hiện các dự án đầu tư công khẩn cấp. Kết quả, 106/106 đại biểu tham gia lấy ý kiến thống nhất, đạt tỷ lệ 100%.

Theo báo cáo, Chủ tịch UBND TP đã ban hành 5 lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Các dự án tập trung vào tổ chức lại hạ tầng đường sắt, tăng cường kết nối giao thông và tạo quỹ đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm. Tổng mức đầu tư, kinh phí dự kiến của 5 dự án khoảng 42.846 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày báo cáo tại kỳ họp. Ảnh: Tuyến Thái

Trong lĩnh vực đường sắt, dự án cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh hiện hữu đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 12.419 tỷ đồng. Phạm vi cải dịch dài khoảng 27,5km, cùng khoảng 3km tuyến kết nối từ Ngọc Hồi đến tuyến đường sắt vành đai Bắc Hồng - Văn Điển; đầu tư xây dựng 3 ga mới gồm Ngọc Hồi, Thường Tín và Phú Xuyên. Dự án nhằm bảo đảm mặt bằng triển khai các công trình trọng điểm tại cửa ngõ phía Nam, tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, đồng thời duy trì hoạt động vận tải đường sắt. Thời gian hoàn thành dự kiến trước ngày 31/3/2027.

Dự án thứ hai là tuyến đường sắt quốc gia vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn, có sơ bộ tổng mức đầu tư tạm tính 27.752 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2028. Tuyến chính từ Thường Tín đến Kim Sơn dài khoảng 31,3km, quy mô đường đôi, khổ đường 1.435mm, điện khí hóa, khai thác chung vận tải hành khách và hàng hóa.

Theo UBND TP Hà Nội, dự án hướng tới kết nối với tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Việc triển khai cần được thực hiện đồng bộ với dự án cải dịch đường sắt Phú Xuyên - Ngọc Hồi nhằm tiết kiệm chi phí và bảo đảm hiệu quả khai thác. Hai dự án đường sắt này dự kiến sử dụng nguồn ngân sách Trung ương chuyển về TP Hà Nội, với tổng mức đầu tư khoảng 40.171 tỷ đồng.

Đối với hạ tầng đường bộ, dự án xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh, kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, có kinh phí dự kiến 2.202 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2027. Tuyến đường dài khoảng 1.764m, rộng 16,5m, quy mô 4 làn xe.

Công trình được kỳ vọng sẽ tách dòng phương tiện đi thẳng liên tỉnh khỏi các hướng giao cắt đồng mức, nâng cao năng lực thông hành, giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Đông Thủ đô.

Đại biểu Đường Hoài Nam (Tổ đại biểu số 12) bày tỏ sự thống nhất cao với chủ trương triển khai các dự án đầu tư công khẩn cấp. Đề cập khu vực nút giao Cổ Linh, phía cuối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đại biểu cho biết, mặt bằng thi công chật hẹp khiến công tác tổ chức thi công gặp nhiều khó khăn. Nếu thực hiện theo trình tự, thủ tục thông thường, thời gian rào chắn sẽ kéo dài, ảnh hưởng lớn đến giao thông và đời sống người dân.

Theo đại biểu Đường Hoài Nam, việc áp dụng cơ chế khẩn cấp để triển khai đồng thời tuyến đường trên cao và hầm chui Cổ Linh - Đàm Quang Trung là giải pháp phù hợp với thực tế, hạn chế tình trạng rào chắn, thi công nhiều lần, đáp ứng nguyện vọng của người dân địa phương.

Các đại biểu HĐND TP biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Tuyến Thái

Bên cạnh các công trình giao thông, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật ô đất GS1-1 tại phường Thượng Cát có diện tích khoảng 13,66ha, kinh phí dự kiến 403,047 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2027. Mục tiêu của dự án là tạo quỹ đất tái định cư phục vụ xây dựng đường Vành đai 2,5 và các công trình giao thông trọng điểm, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bảo đảm chỗ ở ổn định cho người dân bị thu hồi đất.

Dự án thứ năm có tổng mức đầu tư dự kiến 70 tỷ đồng, thực hiện trong năm 2026, gồm các hạng mục: Xây dựng đường gom, đóng các lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển và Yên Viên - Lào Cai; xây dựng bãi đón, tiễn hành khách trung chuyển tại Gia Lâm; san lấp mặt bằng bãi hàng ga Hà Đông.

Các hạng mục này nhằm bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ tổ chức lại hoạt động vận tải và tạo điều kiện bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt đoạn ga Hà Nội - ga Gia Lâm về TP quản lý.

Qua thẩm tra, Ban Đô thị HĐND TP đề nghị rà soát kỹ tiêu chí, điều kiện áp dụng lệnh xây dựng công trình khẩn cấp trên cơ sở đánh giá sự cần thiết và tính cấp bách của từng dự án. Việc triển khai phải bảo đảm phù hợp quy hoạch, kết nối đồng bộ giữa các tuyến đường, nút giao và hệ thống hạ tầng kỹ thuật; tránh tình trạng đầu tư rời rạc, không phát huy hiệu quả hoặc phải đầu tư bổ sung, gây lãng phí nguồn lực.

Ban Đô thị cũng lưu ý TP cần cân đối, bảo đảm nguồn lực phù hợp với tiến độ thực hiện, không để xảy ra tình trạng thiếu vốn, phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; đồng thời làm rõ cơ sở pháp lý, cơ chế quản lý và sử dụng nguồn ngân sách Trung ương chuyển về TP.

Tại kỳ họp, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết chung thống nhất đối với 3 nội dung: thực hiện các dự án đầu tư công khẩn cấp giải quyết điểm nghẽn giao thông; điều chỉnh danh mục biệt thự nhóm 1 được xây dựng từ trước năm 1954; thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở tại một số xã, phường.

Đây là nghị quyết cá biệt nhằm thống nhất chủ trương đối với các nội dung do UBND TP trình, báo cáo; đồng thời giao UBND TP chịu trách nhiệm toàn diện trong tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng nội dung, phạm vi và nguyên tắc của nghị quyết.

Đối với các dự án đầu tư công khẩn cấp, HĐND TP đề nghị UBND TP tiếp tục triển khai các nội dung theo báo cáo đã trình; giao Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND TP giám sát quá trình thực hiện.