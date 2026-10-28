Hà Nội thống nhất tiếp nhận hơn 4.000ha đất từ tỉnh Phú Thọ

Chiều 28/10, tại kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII thông qua nghị quyết cho ý kiến về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết.

Theo phương án được thông qua, tổng diện tích đề xuất điều chỉnh gồm 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha vùng đệm. Cụ thể, xã Thịnh Minh chuyển 2.171,15ha và 1.057 người thuộc 243 hộ; xã Lương Sơn chuyển 742,32ha; phường Kỳ Sơn chuyển 1.092,91ha.

Sau điều chỉnh, xã Ba Vì tiếp nhận 1.338ha và toàn bộ 1.057 người thuộc diện điều chỉnh; xã Yên Xuân tiếp nhận 2.668,38ha. Phần diện tích chuyển từ xã Lương Sơn, phường Kỳ Sơn và phần diện tích xã Thịnh Minh chuyển về xã Yên Xuân không có dân cư thuộc phạm vi điều chỉnh.

Việc điều chỉnh không làm phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới, không thay đổi tên gọi và trung tâm hành chính của các xã, phường liên quan. Mục tiêu là thống nhất địa bàn quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý Vườn quốc gia Ba Vì và bảo đảm phục vụ người dân.

Theo UBND thành phố Hà Nội, Vườn quốc gia Ba Vì đã được chuyển giao về thành phố quản lý, song còn 2.529,38ha nằm trong địa giới hành chính tỉnh Phú Thọ. Việc điều chỉnh sẽ góp phần thống nhất quản lý nhà nước theo lãnh thổ với quản lý vườn quốc gia, nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ nguồn nước và môi trường sinh thái.

Phương án cũng hướng tới tổ chức vùng đệm phù hợp, tăng cường quản lý đất đai, hạ tầng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hài hòa lợi ích giữa hai địa phương, người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Từ ngày 22 đến 25/10, Hà Nội tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại 126 xã, phường về Đề án. Theo báo cáo của UBND thành phố, có 2.454.455 hộ tán thành, đạt 94,97% tổng số hộ gia đình.

Trong quá trình hoàn thiện Đề án, thành phố xác định phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân tại khu vực chuyển giao. UBND thành phố làm rõ, việc điều chỉnh địa giới đối với 243 hộ với 1.057 người từ xã Thịnh Minh về xã Ba Vì chỉ làm thay đổi địa bàn quản lý hành chính, không đồng nghĩa với việc người dân phải di dời, tái định cư.

Các hoạt động giáo dục, y tế, an sinh xã hội và dịch vụ công thiết yếu phải được duy trì liên tục. Giấy tờ đã cấp hợp pháp tiếp tục có giá trị theo quy định; việc cập nhật địa chỉ hành chính thực hiện theo lộ trình, không yêu cầu đổi giấy tờ đồng loạt khi pháp luật không bắt buộc.

HĐND thành phố giao UBND thành phố phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án; thống nhất số liệu diện tích, dân số, bản đồ, đường địa giới và hồ sơ theo quy định. Đồng thời, chuẩn bị phương án tiếp nhận địa bàn, dân cư, đất đai, rừng, tài sản, công trình, dự án và các nhiệm vụ quản lý Nhà nước, bảo đảm quá trình chuyển tiếp thông suốt.

Nghị quyết của HĐND thành phố là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền. Việc điều chỉnh địa giới được tổ chức thực hiện sau khi nghị quyết của Quốc hội về nội dung này có hiệu lực.