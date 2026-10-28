Hà Nội thống nhất điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính với tỉnh Phú Thọ

Chiều 28/10, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XVII thông qua Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, HĐND TP Hà Nội thống nhất phương án điều chỉnh 4.006,38 ha diện tích tự nhiên và 1.057 người từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội, bổ sung vào địa giới hành chính xã Ba Vì và xã Yên Xuân.

Tổng diện tích điều chỉnh gồm 2.529,38 ha thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì và 1.477 ha vùng đệm. Cụ thể, xã Thịnh Minh chuyển 2.171,15 ha và 1.057 người thuộc 243 hộ; xã Lương Sơn chuyển 742,32 ha; phường Kỳ Sơn chuyển 1.092,91 ha.

Theo phương án, xã Ba Vì tiếp nhận 1.338 ha và toàn bộ số dân thuộc diện điều chỉnh; xã Yên Xuân tiếp nhận 2.668,38 ha. Phần diện tích chuyển từ xã Lương Sơn, phường Kỳ Sơn và phần diện tích xã Thịnh Minh chuyển về xã Yên Xuân không có dân cư thuộc phạm vi điều chỉnh.

Việc điều chỉnh không làm phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới, không thay đổi tên gọi và trung tâm hành chính của các xã, phường liên quan. Mục tiêu là điều chỉnh địa bàn quản lý, bảo đảm phục vụ người dân và thống nhất quản lý Vườn quốc gia Ba Vì.

Theo UBND TP Hà Nội, Vườn Quốc gia Ba Vì đã được chuyển giao về thành phố quản lý, song còn 2.529,38ha nằm trong địa giới hành chính tỉnh Phú Thọ.

Việc điều chỉnh địa giới sẽ góp phần thống nhất quản lý nhà nước theo lãnh thổ với quản lý vườn quốc gia; nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ nguồn nước và môi trường sinh thái.

Phương án cũng hướng tới tổ chức vùng đệm phù hợp, tăng cường quản lý đất đai, hạ tầng, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hài hòa lợi ích giữa hai địa phương, người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

HĐND giao UBND TP Hà Nội tiếp thu ý kiến đại biểu, chủ trì theo nhiệm vụ được giao, phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án, thống nhất số liệu diện tích, dân số, bản đồ, đường địa giới hành chính và hồ sơ theo quy định.

UBND thành phố cũng được giao chuẩn bị phương án tiếp nhận địa bàn, dân cư, đất đai, rừng, tài sản, công trình, dự án và các nhiệm vụ quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện sau khi nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính có hiệu lực.