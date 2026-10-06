Hà Nội thống nhất chủ trương triển khai Dự án Công viên Safari Ba Vì

Dự án Công viên Safari Ba Vì. Ảnh: SunGroup

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua chủ trương triển khai ngay và chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Công viên Safari Ba Vì tại xã Ba Vì; đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, triển khai các bước tiếp theo bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Theo Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 5/10/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội về chủ trương triển khai ngay và chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Công viên Safari Ba Vì tại xã Ba Vì, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất thông qua chủ trương triển khai ngay và chủ trương đầu tư dự án theo đề xuất của Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội.

Trước đó, ngày 3/10/2026, Đảng ủy UBND thành phố có Tờ trình số 821-TTr/ĐU về chủ trương triển khai ngay và chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Công viên Safari Ba Vì. Sau khi xem xét và trên cơ sở tổng hợp ý kiến bằng văn bản của các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã quyết nghị thống nhất thông qua chủ trương này.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố giao Đảng ủy UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo UBND Thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và quy định của pháp luật; phấn đấu khởi công dự án vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/2026.

Cùng với yêu cầu về tiến độ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lưu ý làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, không để phát sinh điểm nóng, nhất là đối với người dân trong khu vực dự kiến điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Đảng ủy UBND Thành phố được giao định kỳ báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về tiến độ và những khó khăn, vướng mắc nếu có trong quá trình triển khai dự án.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ chủ trương triển khai dự án, bảo đảm việc thực hiện đúng tiến độ và các quy định hiện hành của pháp luật.

Trước đó, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026 của UBND thành phố Hà Nội chiều 5/10, trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN liên quan đến dự án, bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, Thành phố đã tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án và thực hiện đăng tải, công khai thông tin theo quy định. Những thông tin được công bố trước đó là đề xuất ban đầu của doanh nghiệp, chưa phải phương án cuối cùng của Thành phố.

Trong quá trình thẩm định, Hội đồng thẩm định yêu cầu doanh nghiệp rà soát lại quy mô đầu tư trên cơ sở xem xét kỹ hiện trạng quản lý, sử dụng đất và đánh giá tác động đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực dự kiến thực hiện dự án.

Theo bà Đỗ Thu Hằng, sau quá trình rà soát, quy mô đầu tư được xác định sơ bộ khoảng 300 ha đất. Việc rà soát nhằm xác định quy mô phù hợp, giảm thiểu tác động đến sinh kế, đời sống của người dân, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Lãnh đạo Sở Tài chính Hà Nội lưu ý đây mới là quy mô sơ bộ. Quy mô và ranh giới chính xác của dự án sẽ được xác định trên cơ sở quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quá trình lập quy hoạch sẽ thực hiện công khai, minh bạch và lấy ý kiến cộng đồng dân cư theo quy định.

Theo thông tin Sở Tài chính Hà Nội công khai trước đó, đề xuất ban đầu của Dự án Quần thể Du lịch sinh thái Ba Vì - Hợp phần Safari có phạm vi nghiên cứu khoảng 580,74 ha tại xã Ba Vì, trong đó khoảng 42,64 ha mặt nước. Tổng vốn đầu tư dự kiến theo đề xuất khoảng 10.000 tỷ đồng, gồm 1.500 tỷ đồng vốn góp của nhà đầu tư và 8.500 tỷ đồng vốn huy động.

Theo phương án ban đầu, dự án được phân kỳ thành hai giai đoạn, với công suất thiết kế khoảng 5 triệu lượt khách/năm sau khi hoàn thành giai đoạn 1 và khoảng 10 triệu lượt khách/năm sau khi hoàn thành toàn bộ dự án.