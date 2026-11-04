Hà Nội thống nhất chủ trương đưa hai biệt thự ra khỏi danh mục nhóm 1

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Tuyến Thái

Tiếp tục kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ bảy), HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã lấy phiếu xin ý kiến các đại biểu về đề xuất điều chỉnh danh mục biệt thự nhóm 1 xây dựng trước năm 1954. Kết quả, 105/106 đại biểu tham gia thống nhất, đạt tỷ lệ 99,06%. Nội dung này sau đó được HĐND thành phố thống nhất trong nghị quyết chung đối với ba nội dung do UBND thành phố trình, báo cáo.

Theo Tờ trình số 437/TTr-UBND ngày 27-10-2026, UBND thành phố đề xuất đưa hai biệt thự tại số 68B Trần Hưng Đạo và số 62 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, ra khỏi danh mục tại Phụ lục 4-a kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29-4-2025 của HĐND thành phố.

Theo đó, số biệt thự nhóm 1 trong danh mục biệt thự cũ xây dựng trước năm 1954 được đề xuất điều chỉnh từ 222 xuống còn 220; số biệt thự nhóm 2 giữ nguyên là 356. UBND thành phố cho biết, qua rà soát, hai biệt thự nêu trên đã xuống cấp, không đáp ứng tiêu chuẩn biệt thự nhóm 1, hiện chỉ đáp ứng tiêu chuẩn biệt thự nhóm 3.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn trình bày báo cáo tại kỳ họp. Ảnh: Tuyến Thái

Làm rõ một số nội dung tại kỳ họp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn cho biết, việc điều chỉnh danh mục thuộc thẩm quyền của UBND thành phố theo Luật Thủ đô năm 2026. Tuy nhiên, nội dung này có tính chất đặc thù, liên quan đến bảo tồn các giá trị kiến trúc, lịch sử trong quá trình cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị, UBND thành phố đã chủ động báo cáo, xin ý kiến HĐND thành phố, nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận, bảo đảm khách quan trong quá trình xem xét và tổ chức thực hiện.

Thẩm tra đề xuất trên, Ban Đô thị, HĐND thành phố kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo rà soát tổng thể các công trình kiến trúc có giá trị, đánh giá sự phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và các quy hoạch cấp dưới, làm cơ sở quản lý, bảo tồn.

Ban Đô thị đồng thời đề nghị UBND thành phố ban hành quy định về yêu cầu, điều kiện, hồ sơ quản lý, biện pháp bảo vệ, cải tạo công trình kiến trúc có giá trị; trong đó quy định rõ tiêu chí, trình tự đưa công trình vào hoặc ra khỏi danh mục, hoàn thành trong tháng 11-2026.

Các cơ quan chuyên môn cần khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt danh mục di sản, khu vực có giá trị văn hóa, lịch sử, công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn cần tập trung nguồn lực để bảo vệ, phát huy giá trị theo thẩm quyền.

Các đại biểu thực hiện biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Tuyến Thái

Cùng với nội dung điều chỉnh danh mục biệt thự, nghị quyết chung thống nhất đối với báo cáo thực hiện các dự án đầu tư công khẩn cấp nhằm giải quyết các điểm nghẽn giao thông và nội dung hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở trên địa bàn một số xã, phường.

Đây là nghị quyết cá biệt nhằm thống nhất chủ trương theo các nội dung UBND thành phố trình, báo cáo. HĐND thành phố giao UBND thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trong tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng nội dung, phạm vi và nguyên tắc của nghị quyết.