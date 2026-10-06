Hà Nội thống nhất chủ trương đầu tư Công viên Safari Ba Vì

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng vừa ký ban hành Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP về chủ trương triển khai ngay và chủ trương đầu tư dự án Công viên Safari Ba Vì tại xã Ba Vì. Trước đó, ngày 3/10, Đảng ủy UBND TP Hà Nội có Tờ trình số 821-TTr/ĐU về chủ trương triển khai ngay và chủ trương đầu tư dự án.

Sau khi xem xét và tổng hợp ý kiến bằng văn bản của các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội thống nhất thông qua chủ trương triển khai ngay và đầu tư Công viên Safari Ba Vì theo đề xuất của Đảng ủy UBND TP.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội giao Đảng ủy UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo UBND TP cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và quy định pháp luật. Thành phố phấn đấu khởi công dự án vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/2026.

Phối cảnh doanh nghiệp đề xuất xây dựng công viên Safari Ba Vì.

Thành ủy Hà Nội lưu ý cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, không để phát sinh điểm nóng, nhất là đối với người dân trong khu vực dự kiến điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Đồng thời, định kỳ báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về tiến độ và khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai dự án.

Đảng ủy UBND TP được yêu cầu định kỳ báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về tiến độ triển khai và những khó khăn, vướng mắc nếu có. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ chủ trương triển khai dự án, bảo đảm tiến độ và việc thực hiện đúng các quy định hiện hành.

Trước đó, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026 của UBND TP Hà Nội diễn ra chiều 5/10, bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, cho biết thành phố đã nhận hồ sơ đề xuất dự án Safari Ba Vì của doanh nghiệp.

Thành phố đã tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án Safari Ba Vì từ nhà đầu tư và chủ động đăng tải công khai thông tin này trên trang thông tin điện tử của Sở. Sau bước công khai thông tin, thành phố đã thành lập Hội đồng thẩm định cấp Thành phố để xem xét toàn diện về chủ trương đầu tư của dự án.

Do dự án thuộc nhóm A, thành phố đã thành lập Hội đồng thẩm định để xem xét hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư. Trong quá trình thẩm định, Hội đồng yêu cầu doanh nghiệp rà soát lại quy mô đầu tư trên cơ sở kiểm tra kỹ hiện trạng quản lý, sử dụng đất; đánh giá tác động đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực dự kiến thực hiện dự án. Việc rà soát nhằm xác định quy mô phù hợp, giảm thiểu tác động đến sinh kế, đời sống người dân, đồng thời hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Sau quá trình rà soát, quy mô đầu tư của dự án đã được xác định sơ bộ giảm xuống còn khoảng 300 ha đất. Trước đó, theo đề xuất ban đầu của doanh nghiệp, dự án có diện tích hơn 580ha, tổng vốn dự kiến khoảng 10.000 tỷ đồng, tại khu vực thôn Giáp Thượng và Sơn Lý, xã Ba Vì.