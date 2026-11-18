Theo đó, các tuyến đường cấm triệt để phương tiện gồm: Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Lê Thạch, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Ngô Quyền), Ngô Quyền (đoạn từ Tràng Tiền đến Lê Lai), Lý Thái Tổ (đoạn từ Trần Nguyên Hãn đến Lê Lai), Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Dầu (đoạn từ Lò Sũ đến Đinh Tiên Hoàng), Lò Sũ (đoạn từ Hàng Dầu đến Đinh Tiên Hoàng).

Các tuyến, khu vực tiếp theo gồm: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Trần Nguyên Hãn (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Lương Văn Can (đoạn từ Hàng Hành đến Lê Thái Tổ), Bảo Khánh (đoạn từ ngõ Bảo Khánh đến Lê Thái Tổ), Hàng Bài (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay), Bà Triệu (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay), Quảng trường Ngân hàng Nhà nước (nửa đường tiếp giáp vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ).

CSGT TP Hà Nội thông báo cấm đường để phục vụ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam.

Ngoài ra, lực lượng công an cũng tạm cấm, hạn chế phương tiện lưu thông trên nhiều tuyến phố trung tâm trong các khung giờ từ 11h đến 20h các ngày 18/11, 19/11 và 20/11; từ 20h ngày 20/11 đến 6h ngày 23/11.

Đồng thời, tạm cấm xe ô tô chở hàng từ 500kg trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe ưu tiên).

Ô tô cá nhân và xe máy bị hạn chế lưu thông trên một số tuyến đường gồm: Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân, Lê Lai, Bà Triệu, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Phố Huế, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Trống, Nhà Thờ, Nhà Chung, Quang Trung.

Cũng theo Phòng CSGT Công an Hà Nội, từ 7h30 ngày 21/11, UBND TP Hà Nội tổ chức khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 tại khu vực Vườn hoa Vua Lý Thái Tổ và không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm.