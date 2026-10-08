Hà Nội: 'Thời khắc' kết nối nghệ thuật sân khấu và công nghệ

NSND Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội phát biểu. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Phát biểu khai mạc, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội nhấn mạnh: "Đây là lần đầu tiên Nhà hát Kịch Hà Nội thử nghiệm kết hợp nghệ thuật sân khấu với công nghệ AI nhằm mở rộng không gian biểu đạt và tạo thêm phương thức mới để kể một câu chuyện lịch sử. Chúng tôi mong muốn công nghệ sẽ trở thành phương tiện hỗ trợ nghệ thuật, giúp những câu chuyện của quá khứ đến gần hơn với công chúng ngày hôm nay, nhất là với khán giả trẻ…

Chúng tôi tin rằng, bảo tồn không có nghĩa là giữ những giá trị nghệ thuật trong quá khứ một cách tĩnh lặng, mà là tìm cách để những giá trị ấy được tiếp tục sống trong đời sống hôm nay và truyền cảm hứng cho các thế hệ khán giả trẻ hơn nữa".

Kết hợp lịch sử, di sản, sân khấu và công nghệ, “Thời khắc” cho thấy hướng đi mới trong sáng tạo sản phẩm văn hóa, góp phần đưa các giá trị văn hóa Hà Nội lan tỏa trong đời sống đương đại. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Theo ông Nguyễn Trung Hiếu, “Thời khắc” là một bước thực hiện định hướng xây dựng nhà hát đa năng, lấy kịch nói làm trung tâm, đồng thời đổi mới phương thức tiếp cận công chúng. Chương trình lấy văn hóa, lịch sử và nghệ thuật làm nền tảng, công nghệ làm phương tiện và công chúng làm trung tâm.

Những phân đoạn lịch sử trình chiếu trên màn hình kết hợp cùng các hoạt cảnh tạo ấn tượng với khán giả. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

“Thời khắc” do Nghệ sĩ Nhân dân Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội chỉ đạo nghệ thuật. Chương trình được xây dựng theo hướng kết nối lịch sử, văn hóa, nghệ thuật sân khấu và công nghệ. Bên cạnh các vở diễn, “Thời khắc” còn có không gian triển lãm, các hoạt động trải nghiệm tương tác, phòng chiếu phim đặc biệt, trở thành một phần của hành trình nghệ thuật.

Điểm nhấn nghệ thuật của “Thời khắc” là hai tác phẩm sân khấu được trình diễn trong ba đêm. Trong đó, tối 8 và 9/10, vở “Huyền tích Hồ Gươm” khai thác câu chuyện về Vua Lê, Nguyễn Trãi, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và truyền thuyết hoàn trả gươm báu cho Rùa thần. Vở diễn kết hợp nghệ thuật sân khấu với công nghệ AI, qua đó tái hiện những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với hồ Hoàn Kiếm và khát vọng hòa bình.

Điểm nhấn của Thời khắc là vở “Huyền tích Hồ Gươm” khai thác câu chuyện về Vua Lê, Quan Hành khiển Ức Trai, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và truyền thuyết hoàn trả gươm báu cho Rùa thần. Tác phẩm kết hợp nghệ thuật sân khấu với công nghệ AI, gợi mở những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với hồ Hoàn Kiếm và khát vọng hòa bình của dân tộc. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Tối 10/10, vở kịch “Tôi và chúng ta” của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đưa khán giả trở lại bối cảnh một xí nghiệp những năm 1980, xoay quanh cuộc đấu tranh giữa tư duy bảo thủ và khát vọng đổi mới. Vở diễn cũng mở màn dự án “Nhà hát Việt” do Nhà hát Kịch Hà Nội phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện và được truyền hình trực tiếp trên nền tảng VTVgo.

Từ những câu chuyện lịch sử đến các vấn đề của đời sống đương đại, “Thời khắc” hướng tới lưu giữ giá trị, khắc ghi ký ức và đưa những câu chuyện văn hóa, nghệ thuật tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.