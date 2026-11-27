Thị trường bất động sản cao cấp đang chứng kiến sự thay đổi trong các yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh. (Ảnh: HNV)

Tại Hà Nội, xu hướng này được thể hiện qua các dự án phức hợp kết hợp tiêu chuẩn kiến trúc quốc tế với chiến lược vận hành ngay từ giai đoạn phát triển. Khi nguồn cung bất động sản cao cấp tiếp tục mở rộng, các chủ đầu tư ngày càng chú trọng đến chất lượng thiết kế, hiệu quả sử dụng không gian và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng. Đối với các dự án văn phòng và bất động sản phức hợp, kiến trúc không đơn thuần tạo nên diện mạo công trình mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường làm việc và trải nghiệm người sử dụng.

Xu hướng này được thể hiện qua những dự án chú trọng kiến trúc ngay từ giai đoạn phát triển, trong đó phải kể đến HallBridge, tổ hợp bất động sản do Tập đoàn Detech phát triển tại Hà Nội, được vinh danh ở hạng mục Best Office Architectural Design (Thiết kế kiến trúc văn phòng xuất sắc nhất) 2026. Dự án đồng thời hướng tới các tiêu chuẩn LEED Gold và WELL Building Standard, chú trọng hiệu quả sử dụng tài nguyên, chất lượng không gian và sức khỏe người sử dụng. Tổ hợp này phản ánh xu hướng phát triển các tổ hợp đa chức năng, kết nối nhu cầu làm việc, thương mại và lưu trú.

Bên cạnh thiết kế, năng lực vận hành đang trở thành một yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển bất động sản cao cấp. Theo Savills Branded Residences Annual Report 2026-2027, thị trường bất động sản hàng hiệu toàn cầu đã vượt 2.000 dự án tại hơn 100 quốc gia. Các thương hiệu khách sạn chiếm khoảng 78% số dự án đã hoàn thành và đang phát triển, phản ánh lợi thế về kinh nghiệm quản lý, tiêu chuẩn dịch vụ và khả năng tiếp cận khách hàng quốc tế.

Nghiên cứu của Savills cũng ghi nhận mức chênh lệch giá trung bình của phân khúc hạng sang so với bất động sản không có thương hiệu tương đương đạt khoảng 38% trong năm 2026. Dù có sự khác biệt về mô hình sở hữu và khai thác so với căn hộ dịch vụ, sự phát triển của phân khúc này cho thấy vai trò của thương hiệu và chất lượng vận hành trong việc tạo giá trị cho bất động sản.

Tại Hà Nội, theo Savills, quý III/2026, thị trường có khoảng 6.700 căn hộ dịch vụ tại 68 dự án, với công suất thuê duy trì hơn 80%. Từ năm 2026, 18 dự án mới dự kiến bổ sung hơn 2.200 căn, tập trung đáng kể tại phía Tây và các khu vực ngoài trung tâm. Các đơn vị vận hành có thương hiệu tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong nguồn cung tương lai.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, nhận định: Khi thị trường ngày càng có nhiều lựa chọn, chất lượng thiết kế cần đi cùng năng lực vận hành để tạo ra trải nghiệm nhất quán cho người sử dụng. Đối với chủ đầu tư, việc xác định mô hình quản lý và lựa chọn đối tác vận hành từ sớm sẽ giúp định hướng sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu thị trường, đồng thời hỗ trợ khả năng cạnh tranh dài hạn.