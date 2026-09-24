Hà Nội thí điểm tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân từ 27/9

Cầu Nhật Tân rực sáng về đêm, với lưu lượng phương tiện lớn qua trục kết nối trung tâm Hà Nội và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN

Cụ thể, điều chỉnh tốc độ tối đa cho phép đối với làn đường trên cầu Nhật Tân như sau: Đối với làn "Đường dành cho xe ô tô” sát dải phân cách giữa (làn số 1) điều chỉnh tốc độ tối đa cho phép từ 90 km/h xuống 80 km/h theo cả hai chiều di chuyển trên cầu Nhật Tân.

Đối với các làn "Đường dành cho xe ô tô” còn lại (làn số 2, làn số 3) giữ nguyên tốc độ tối đa cho phép theo hiện trạng tổ chức giao thông đang áp dụng là 80 km/h. Đối với làn “Đường dành cho xe máy và xe đạp” (làn số 4) giữ nguyên tốc độ tối đa cho phép theo hiện trạng tổ chức giao thông đang áp dụng là 40 km/h.

Cùng với đó, các phương tiện tham gia giao thông qua cầu Nhật Tân theo hướng dẫn của hệ thống biển báo hiệu, hệ thống vạch sơn trên mặt đường để xác định tốc độ cho phép và duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các xe.

Để việc thực hiện thí điểm tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai thực hiện điều chỉnh, sơn bổ sung vạch xác định khoảng cách xe trên đường (vạch 7.8) tại các làn xe ô tô theo cả hai hướng di chuyển kết hợp lắp đặt biển báo khoảng cách...

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cũng phối hợp với Trung tâm điều khiển giao thông (Công an thành phố Hà Nội) điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao các nút lân cận cho phù hợp với phương án thí điểm và lưu lượng phương tiện sau khi điều chỉnh thí điểm tổ chức giao thông.

Bên cạnh đó, Phòng Kiểm tra phối hợp hướng dẫn phân luồng giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông trong thời gian đầu thực hiện phương án thí điểm tổ chức giao thông.

Phòng Kiểm tra cũng phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông; Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tư đô thị trên tuyến đường, nút giao.

Song song với đó, Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức tuyên truyền cho các phương tiện về khoảng cách an toàn giữa các xe chủ động điều chỉnh tốc độ, đảm bảo an toàn giao thông; Theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

UBND các phường: Phú Thượng, Tây Hồ và xã Vĩnh Thanh chỉ đạo lực lượng chức năng bố trí lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông đặc biệt tại các điểm quay đầu trên tuyến đường, tránh gây ùn tắc giao thông.

Đồng thời, UBND các phường: Phú Thượng, Tây Hồ và xã Vĩnh Thanh tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.

Cùng ngày 24/9, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trên cơ sở hiện trạng tổ chức giao thông khu vực đường đê Long Biên - Xuân Quan và khu vực lân cận, từ 25/9/2026 đến 25/2/2027, thực hiện điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường đê Long Biên - Xuân Quan (đoạn hồ Lâm Du) phục thi công Dự án thành phần 3 Đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo.

Cụ thể, phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đường đê Long Biên - Xuân Quan giao đường Cổ Linh (đoạn hồ Lâm Du) như sau: Đóng tạm thời mặt đường đê Long Biên - Xuân Quan (đoạn hồ Lâm Du) trong thời gian nâng hạ vận chuyển kết cấu thép vào công trường dự án từ 23h tối ngày hôm trước đến trước 4h sáng ngày hôm sau.

Trước 4h sáng ngày hôm sau, các phương tiện phục vụ thi công của dự án phải di chuyển về nơi tập kết và không được dừng đỗ trên phạm vi đường đê Long Biên - Xuân Quan gây ùn tắc giao thông. Các phương tiện trên đường đê Long Biên - Xuân Quan (đoạn hồ Lâm Du) đi theo chỉ dẫn xuống đường Cổ Linh để đi qua phạm vi rào chắn đi cầu Chương Dương hoặc cầu Thanh Trì.

Để phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Công ty TNHH đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Sông Hồng chủ động phối hợp với UBND các phường trong phạm vi dự án tổ chức tuyên truyền đến nhân dân khu vực chịu sự ảnh hưởng do thi công dự án, đặc biệt là nhân dân khu vực rào chắn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để chủ động có kế hoạch và đi lại phù hợp.

Công ty chỉ được phép rào chắn vào buổi tối từ 23h tối ngày hôm trước đến trước 4h sáng ngày hôm sau, trước 4h sáng ngày hôm sau, các phương tiện phục vụ thi công của dự án phải di chuyển về nơi tập kết và không được dừng đỗ trên phạm vi thi công gây ùn tắc giao thông.

Công ty cũng bố trí đầy đủ các biện pháp kiểm soát bụi như: che chắn công trường, cầu rửa xe…; lắp đặt hệ thống phun sương xung quanh phạm vi rào chắn hướng vào trong khu vực thi công và bật khi có hoạt động thi công, thường xuyên kiểm tra phun sương tưới ẩm tại các vị trí gây bụi, ô nhiễm trực tiếp do tác động của phương tiện trong quá trình triển khai dự án.

Thêm vào đó, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông khu vực.

UBND phường Long Biên và UBND phường Bồ Đề chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với Chủ đầu tư, các đội Cảnh sát giao thông để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; Phối hợp tuyên truyền đến người dân, đến các tổ dân phố khu vực thi công về phương án phân luồng, tiến độ thực hiện dự án.