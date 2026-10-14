Hà Nội thí điểm tạo mảng xanh tại các khu vực trụ cầu, hầm chui

Nhằm giảm thiểu bụi bẩn, điều hòa không khí và nâng cao thẩm mỹ đô thị, Hà Nội đang tích cực triển khai thí điểm mô hình phủ xanh tại các hệ thống trụ cầu vượt, dải phân cách và hầm chui trên các tuyến giao thông. (Ảnh: Như Lan/Vietnam+)

Sở Xây dựng cũng rà soát, lập phương án thiết kế và triển khai thí điểm tại ba trụ đường sắt trên cao trên đường Nguyễn Trãi, trước tòa nhà Royal City; hầm chui Lê Văn Lương-Tố Hữu; cầu vượt Lê Văn Lương-Láng Hạ và ba nhà chờ xe buýt ở các tuyến phố trung tâm. (Ảnh: Như Lan/Vietnam+)

Việc đưa cây xanh, dây leo vào các công trình không chỉ mang lại không gian tự nhiên tươi mát mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô xanh-sạch-đẹp. (Ảnh: Như Lan/Vietnam+)

Với hầm chui Lê Văn Lương-Tố Hữu, chân tường nằm sát phần đường xe chạy và hệ thống thoát nước, không đủ không gian an toàn để đặt bồn cây. (Ảnh: Như Lan/Vietnam+)

Phương án dự kiến là bố trí các chậu cây thành từng cụm dọc mép trên thành hầm, phía dưới lan can, trên chiều dài khoảng 300m. (Ảnh: Như Lan/Vietnam+)

Tại cầu vượt Lê Văn Lương-Láng Hạ, khu vực nghiên cứu phủ xanh là phần tường chân cầu, với khoảng 200m2 giàn leo. Hệ giàn dự kiến chia thành từng khoang phù hợp với kiến trúc công trình. (Ảnh: Như Lan/Vietnam+)

Việc thí điểm phủ xanh các công trình giao thông được triển khai trong bối cảnh Hà Nội mới ban hành Đề án quản lý, phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước. (Ảnh: Như Lan/Vietnam+)

Đây được xem là giải pháp đô thị thông minh, giúp tối ưu hóa không gian trống và cải thiện môi trường sống. (Ảnh: Như Lan/Vietnam+)

Ngoài các cầu vượt và hầm chui, các trụ cầu đường sắt trên cao sẽ được thay thế bởi màu xanh dịu mát, giúp giảm bớt cảm giác ngột ngạt cho người tham gia giao thông vào giờ cao điểm. (Ảnh: Như Lan/Vietnam+)

Hiện tại trụ đường sắt tuyến Cát Linh-Hà Đông đoạn qua Royal city đã được trồng cây, tạo cảnh quan xanh mát tại khu vực này. (Ảnh: Như Lan/Vietnam+)

Thành phố hiện có hàng trăm trụ đường sắt đô thị trên hai tuyến Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-ga Hà Nội, cùng hệ thống trụ đường Vành đai 2, Vành đai 3 trên cao, nhiều cầu vượt và hàng trăm nhà chờ xe buýt. Tuy nhiên, phần lớn các công trình này chưa được trồng hoặc đặt cây, hoa tạo cảnh quan. (Ảnh: Như Lan/Vietnam+)