Hà Nội thí điểm phủ xanh trụ cầu, hầm chui và nhà chờ xe buýt

Những ngày gần đây, tại khu vực đường Nguyễn Trãi, đoạn trước khu đô thị Royal City, công nhân đang lắp đặt hệ thống giá đỡ và bố trí chậu cây quanh các trụ đường sắt trên cao. Những khối bê tông vốn chiếm diện tích lớn trong không gian giao thông bắt đầu được bổ sung các mảng xanh.

Theo phương án thí điểm của Sở Xây dựng Hà Nội, ba trụ đường sắt trên cao trên đường Nguyễn Trãi là một trong những vị trí được lựa chọn để triển khai. Cùng với đó, cây xanh được bổ sung tại hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu, cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ và ba nhà chờ xe buýt trên các tuyến phố trung tâm.

Tại khu vực đường Nguyễn Trãi, hệ thống giàn thép được thiết kế ôm quanh thân trụ, tạo vị trí đặt các chậu cây mà không cần khoan, đục vào kết cấu bê tông. Khoảng cách giữa giàn thép và bề mặt trụ được tính toán để cây có điều kiện sinh trưởng, đồng thời thuận tiện cho việc kiểm tra, theo dõi hiện trạng công trình.

Các loại cây được lựa chọn gồm cỏ lan chi, bảy sắc cầu vồng và sử quân tử. Việc bố trí cây trong các chậu đặt trên hệ giá đỡ giúp tận dụng không gian theo chiều đứng, hạn chế ảnh hưởng đến diện tích dành cho phương tiện lưu thông.

Không chỉ tại các trụ đường sắt trên cao, khu vực cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ cũng được bổ sung cây xanh. Những hàng trúc được trồng dọc hai bên mái taluy, khu vực chân tường sát phần đường xe chạy và hệ thống thoát nước.

Cây được bố trí thành từng khoang phù hợp với hình dáng công trình, tạo sự đồng bộ cho không gian dưới chân cầu. Một số diện tích trồng cây hiện hữu cũng được cải tạo, thay thế bằng các hàng cây mới.

Trong khi đó, tại hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu, phương án thí điểm dự kiến bố trí các cụm chậu cây dọc mép trên thành hầm, phía dưới lan can, trên chiều dài khoảng 300m. Các loại cây có khả năng phát triển rủ xuống được lựa chọn để tạo thành dải xanh dọc thành hầm, giảm cảm giác khô cứng của những bề mặt bê tông kéo dài.

Ba nhà chờ xe buýt được lựa chọn triển khai gồm các vị trí trên đường Lê Thánh Tông, đường Trần Phú và trước số 69 đường Lý Thường Kiệt. Đây đều là những khu vực thuộc không gian giao thông đô thị, nơi việc bổ sung cây xanh có thể góp phần cải thiện diện mạo cảnh quan.

Việc đưa cây xanh vào các công trình giao thông nhằm tận dụng những không gian vốn chủ yếu là bê tông, sắt thép để bổ sung diện tích xanh trong đô thị. Thay vì chỉ tập trung trồng cây tại vỉa hè, dải phân cách hoặc công viên, phương án thí điểm hướng đến các hạng mục có sẵn, nơi quỹ đất dành cho cây xanh còn hạn chế.

Thực tế, Hà Nội đã có một số công trình giao thông được phủ xanh từ trước. Tại hầm chui Trung Hòa, đoạn kết nối đường Trần Duy Hưng với đại lộ Thăng Long, những dây cúc tần Ấn Độ được trồng từ nhiều năm trước đã phát triển, rủ xuống thành hầm, tạo điểm nhấn xanh tại cửa ngõ phía Tây thành phố.

Từ thực tế này, việc mở rộng thí điểm tại các trụ đường sắt trên cao, cầu vượt, hầm chui và nhà chờ xe buýt được kỳ vọng tạo thêm những mảng xanh tại các tuyến đường có mật độ giao thông cao. Tuy nhiên, hiệu quả của phương án không chỉ phụ thuộc vào hình thức bố trí ban đầu mà còn ở khả năng duy trì cây xanh trong quá trình khai thác công trình.

Đối với các vị trí nằm gần đường xe chạy, việc lựa chọn chủng loại cây, thiết kế giá đỡ và bố trí chậu cần bảo đảm an toàn giao thông, không ảnh hưởng tầm nhìn của người điều khiển phương tiện, hệ thống thoát nước và hoạt động kiểm tra, bảo trì hạ tầng.

Việc thí điểm phủ xanh hạ tầng giao thông là một hướng bổ sung mảng xanh cho Hà Nội trong điều kiện không gian đô thị ngày càng hạn chế. Kết quả triển khai tại các vị trí được lựa chọn sẽ là cơ sở để đánh giá tính phù hợp, khả năng duy trì và xem xét mở rộng mô hình tại những công trình khác trong thời gian tới.