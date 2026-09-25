Hà Nội thí điểm phân loại, thu gom rác bằng túi tiêu chuẩn và xe điện

Thông tin từ UBND phường Cửa Nam (TP Hà Nội), từ ngày 1/10, UBND phường phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội triển khai thí điểm phương thức phân loại, thu gom chất thải rắn sinh hoạt mới, sử dụng túi tiêu chuẩn kết hợp xe điện 3 bánh chuyên dụng.

Ảnh minh họa

Mô hình nhằm từng bước gắn phân loại rác tại nguồn với thu gom, nhận diện lượng chất thải phát sinh của từng hộ gia đình, hộ kinh doanh, hướng tới thực hiện nguyên tắc người phát sinh ít chất thải trả chi phí ít hơn, người phát sinh nhiều chất thải trả chi phí nhiều hơn.

Theo đó, Tổ dân phố Lê Thánh Tông, phường Cửa Nam được lựa chọn triển khai thí điểm sử dụng túi tiêu chuẩn chứa chất thải còn lại sau phân loại, với hơn 500 hộ gia đình, hộ kinh doanh, tham gia. Đồng thời, thí điểm xe điện 3 bánh chuyên dùng thu gom.

Theo mô hình, rác thải sinh hoạt được phân loại tại nguồn; túi tiêu chuẩn có dấu hiệu nhận diện và mã QR hướng dẫn người dân thực hiện phân loại.

Người dân phân loại chất thải sinh hoạt thành 4 nhóm: chất thải tái chế, chất thải nguy hại, chất thải cồng kềnh và chất thải còn lại. Các loại tái chế, nguy hại, cồng kềnh được phân loại riêng và chuyển giao theo hướng dẫn. Phần chất thải còn lại như thức ăn thừa, hộp xốp, nhựa dùng một lần, giấy ăn đã sử dụng, tã, bỉm… được chứa trong túi tiêu chuẩn màu xám và chuyển giao cho công nhân hoặc xe thu gom chuyên dùng trong khung giờ 20h đến 22h.

Túi có nhận diện riêng, in logo URENCO Hà Nội, logo phường Cửa Nam và mã QR. Từ đây, lượng túi sử dụng có thể trở thành một dữ liệu để theo dõi lượng chất thải còn lại của từng hộ.

Trong thời gian thí điểm khoảng 3 tháng, túi tiêu chuẩn được cấp định kỳ hằng tháng, với định mức 1 túi/hộ/ngày; hộ gia đình sử dụng túi dung tích 10 lít, hộ kinh doanh sử dụng túi dung tích 40 lít.

Đối với xe điện 3 bánh chuyên dùng, trong thời gian thí điểm, xe tiếp nhận trực tiếp chất thải từ người dân theo khung giờ, tuyến thu gom được thông báo; đồng thời chủ động thu nhặt rác thải bên đường và vận chuyển đến điểm chuyển tải. Điểm chuyển tải dự kiến được bố trí bằng xe cuốn ép tại đoạn đầu bãi đỗ xe buýt Trần Khánh Dư.

Ông Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam cho rằng, việc thí điểm phải gắn chặt giữa phân loại tại nguồn, thu gom và quản lý chất thải. Mục tiêu là để người dân hiểu đúng, làm đúng và từng bước hình thành thói quen xử lý rác ngay từ nơi phát sinh. Đây cũng là yêu cầu đặt ra với chính quyền cơ sở. Nếu chỉ tuyên truyền mà thiếu kiểm tra, nhắc nhở và xử lý vi phạm, phân loại rác rất dễ trở thành việc làm theo phong trào.

Theo kế hoạch của phường, các lực lượng liên quan sẽ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân; kiểm tra, nhắc nhở trường hợp vi phạm lần đầu và xử lý những trường hợp tái phạm, cố tình bỏ rác không đúng giờ, không đúng nơi quy định.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc URENCO cho rằng, việc thí điểm cần được nhìn như một quá trình kiểm chứng thực tế, qua đó đánh giá khả năng tổ chức thu gom, nhận diện, tổng hợp dữ liệu và mức độ phù hợp với điều kiện từng địa bàn.

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, mục tiêu không dừng ở việc sử dụng một loại túi mới mà hướng tới từng bước hình thành phương thức quản lý chất thải dựa trên lượng phát sinh thực tế. Đây là điểm cốt lõi của mô hình. Nếu một hộ tăng cường tái sử dụng, phân loại và đưa chất thải tái chế ra khỏi dòng rác còn lại, lượng túi tiêu chuẩn cần dùng có thể giảm. Ngược lại, lượng chất thải còn lại lớn sẽ kéo theo nhu cầu sử dụng túi nhiều hơn. Từ đó, người xả ít rác sẽ trả ít tiền và người xả nhiều rác phải trả nhiều hơn.

Việc sử dụng túi tiêu chuẩn kết hợp phương tiện thu gom bằng xe điện 3 bánh chuyên dụng góp phần từng bước hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, đổi mới phương thức thu gom theo hướng đồng bộ, văn minh, thân thiện với môi trường, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi hộ gia đình, hộ kinh doanh trong giảm thiểu chất thải.

Mời độc giả xem thêm video Đêm hội trăng rằm: