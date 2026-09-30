Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4996/UBND-NC chấp thuận chủ trương thí điểm mô hình hỗ trợ thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em ngay tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

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Hà Nội thí điểm làm thủ tục khai sinh ngay tại Bệnh viện Phụ sản. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Phạm vi thí điểm áp dụng đối với trẻ em là công dân Việt Nam sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, có cha hoặc mẹ đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hồ sơ của trẻ cần có Giấy chứng sinh và dữ liệu liên quan đầy đủ, thống nhất, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố. Quy trình này không áp dụng đối với trường hợp sinh con do mang thai hộ hoặc các trường hợp có yếu tố đặc thù cần xác minh riêng.

Về quy trình vận hành, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố sẽ bố trí điểm hỗ trợ trực tiếp đặt tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Phụ huynh sử dụng tài khoản định danh điện tử để kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và được cán bộ hướng dẫn tại chỗ khi có nhu cầu. Phía Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng sinh và thực hiện liên thông dữ liệu y tế điện tử.

Việc thí điểm không làm thay đổi thẩm quyền hay trình tự giải quyết thủ tục hành chính theo quy định pháp luật. UBND cấp xã vẫn là cơ quan tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đăng ký khai sinh, đồng thời không được yêu cầu người dân nộp lại các giấy tờ, thông tin đã có sẵn trên hệ thống dữ liệu hợp pháp.

Bên cạnh đó, cơ quan Công an và Bảo hiểm xã hội trên địa bàn sẽ phối hợp thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 3 thủ tục: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.

Thời gian thực hiện thí điểm diễn ra trong 3 tháng cuối năm 2026. Kết thúc đợt thí điểm, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố sẽ chủ trì phối hợp cùng Sở Y tế, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan đánh giá kết quả, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 31/12/2026 để xem xét nhân rộng và cải tiến mô hình theo hướng tự động hóa, phù hợp với Luật Thủ đô.