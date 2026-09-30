Hà Nội thí điểm làm giấy khai sinh ngay tại bệnh viện

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, nơi thí điểm hỗ trợ cha mẹ thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ trong 3 tháng cuối năm 2026.

Cha mẹ có thể làm hồ sơ ngay tại bệnh viện

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký Công văn số 4996 về việc chấp thuận chủ trương thí điểm mô hình hỗ trợ đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Mô hình áp dụng đối với trẻ là công dân Việt Nam được sinh tại bệnh viện, có cha hoặc mẹ đăng ký thường trú tại Hà Nội, đồng thời có giấy chứng sinh và các thông tin liên quan đầy đủ, thống nhất.

Theo phương án được phê duyệt, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội bố trí điểm hỗ trợ tại bệnh viện. Cha, mẹ hoặc người có yêu cầu có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử để kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và được hướng dẫn khi gặp khó khăn trong quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, điểm hỗ trợ tại bệnh viện không thay thế UBND cấp xã. Cơ quan này vẫn giữ thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo quy định pháp luật.

Với hồ sơ chưa đầy đủ, thông tin chưa thống nhất hoặc phát sinh nội dung cần xác minh, cán bộ chỉ hướng dẫn và phối hợp kiểm tra. Những vấn đề vượt thẩm quyền không được tự ý giải quyết tại điểm thí điểm.

Không yêu cầu kê khai lại thông tin đã có

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có trách nhiệm cấp giấy chứng sinh, thực hiện liên thông dữ liệu điện tử và bảo đảm tính chính xác của thông tin y tế do đơn vị tạo lập.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ theo quy trình hiện hành.

Trong khi đó, UBND cấp xã thực hiện việc kiểm tra, giải quyết và trả kết quả. Cơ quan này không yêu cầu cha mẹ cung cấp lại những thông tin, giấy tờ đã có thể khai thác hợp pháp trên hệ thống, trừ trường hợp cần bổ sung để bảo đảm đủ điều kiện xử lý.

Cách làm này nhằm hạn chế việc kê khai trùng lặp, giảm số lần đi lại của gia đình, nhất là trong thời gian người mẹ và trẻ mới xuất viện.

Trường hợp hồ sơ có thiếu sót, cơ quan tiếp nhận phải hướng dẫn cụ thể nội dung cần hoàn thiện, qua đó hạn chế tình trạng người dân phải nhiều lần quay lại để bổ sung giấy tờ.

Gắn với liên thông dữ liệu hộ tịch

Mô hình của Hà Nội được triển khai trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh số hóa lĩnh vực hộ tịch.

Theo Nghị định 63/2024/NĐ-CP, việc liên thông điện tử giữa đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi được thực hiện thông qua hệ thống dịch vụ công.

Dữ liệu giấy chứng sinh điện tử do cơ sở y tế tạo lập có thể được sử dụng trong quá trình xử lý hồ sơ. Cơ chế này góp phần giảm giấy tờ và hạn chế việc người dân phải cung cấp lại thông tin mà cơ quan nhà nước đã có.

Theo quy định hiện hành, thời hạn giải quyết nhóm thủ tục liên thông này không quá 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ; trường hợp phải xác minh, thời hạn không quá 5 ngày làm việc.

Chuẩn bị cho giai đoạn hộ tịch số

Một điểm đáng chú ý là Luật Hộ tịch số 03/2026/QH16 đã được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Luật mới đặt ra định hướng tăng cường chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử. Khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, UBND cấp xã có thể chủ động thực hiện việc đăng ký khai sinh trên cơ sở dữ liệu được kết nối.

Tuy nhiên, quy định mới chưa áp dụng tại thời điểm Hà Nội triển khai mô hình trong năm 2026. Vì vậy, hoạt động tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hiện vẫn được thực hiện theo các quy định đang có hiệu lực.

Việc thí điểm có thể tạo thêm kinh nghiệm về quy trình phối hợp, kết nối dữ liệu và phân định trách nhiệm giữa bệnh viện, cơ quan hành chính và đơn vị vận hành hệ thống số.

Giảm gánh nặng thủ tục cho gia đình

Khai sinh là một trong những thủ tục hộ tịch quan trọng đầu tiên đối với mỗi trẻ em. Thông tin được xác lập từ giấy khai sinh là cơ sở để thực hiện nhiều quyền và thủ tục hành chính tiếp theo.

Việc đưa điểm hỗ trợ tới bệnh viện giúp gia đình có thể thực hiện hồ sơ tại nơi trẻ được sinh ra, thay vì phải tự tìm hiểu và thực hiện từng bước sau khi trở về nhà.

Ý nghĩa của mô hình không chỉ nằm ở việc giảm thời gian đi lại. Khi dữ liệu y tế, hộ tịch, cư trú và bảo hiểm được kết nối chính xác, người dân có thể giảm đáng kể việc cung cấp lại giấy tờ, đồng thời cơ quan nhà nước có điều kiện xử lý hồ sơ nhanh và thống nhất hơn.

Tuy nhiên, để mô hình hoạt động hiệu quả, yếu tố quan trọng là bảo đảm tính chính xác của dữ liệu, an toàn thông tin và phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan. Đặc biệt, những trường hợp có yếu tố phức tạp như mang thai hộ hoặc cần xác minh riêng không thuộc phạm vi thí điểm.

Mô hình được thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2026. Sau đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Y tế, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và các đơn vị liên quan tổng kết, đánh giá, báo cáo UBND thành phố trước ngày 31/12/2026.

Kết quả này sẽ là cơ sở để Hà Nội xem xét mở rộng phạm vi, tăng mức độ tự động hóa và hoàn thiện phương thức liên thông các dịch vụ công liên quan đến trẻ em.