Hà Nội thí điểm làm 5 tuyến đường sắt đô thị, đoạn ngầm không quá 120 triệu USD/km

HĐND TP Hà Nội hôm nay đã thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư 5 tuyến đường sắt đô thị (metro). 5 tuyến đường sắt đô thị được áp dụng cơ chế thí điểm gồm các tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14. Thời gian thí điểm 5 năm kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực.

Nhà thầu làm đường sắt đô thị phải có đủ năng lực tài chính

Nghị quyết nêu rõ, cho phép lựa chọn nhà thầu chiến lược theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay.

Nhà thầu chiến lược phải là doanh nghiệp trong nước, tham gia độc lập hoặc liên danh. Nhà thầu phải có đủ năng lực tài chính hoặc chứng minh được khả năng thu xếp, huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện gói thầu.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đọc tờ trình thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư 5 tuyến đường sắt đô thị

Trường hợp thực hiện hợp đồng chìa khóa trao tay, nhà thầu phải cam kết giá trị hợp đồng bình quân cho các đoạn tuyến đi ngầm không vượt quá 120 triệu USD/km. Mức này chưa bao gồm một số khoản như chi phí cho công năng lưỡng dụng, thuế giá trị gia tăng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng và các chi phí tư vấn, quản lý dự án thuộc trách nhiệm chủ đầu tư.

Nghị quyết cũng nêu rõ sẽ kiểm soát giá hợp đồng theo kết quả kiểm toán. Nếu giá trị được Kiểm toán Nhà nước xác định thấp hơn giá hợp đồng đã ký, giá hợp đồng phải điều chỉnh giảm theo kết quả kiểm toán. Nếu kết quả kiểm toán bằng hoặc cao hơn, giá hợp đồng đã ký được giữ nguyên.

Tiền tạm ứng phải chuyển vào tài khoản được nhà thầu mở mới tại ngân hàng thương mại có trụ sở tại Hà Nội và chỉ được sử dụng cho các công việc tương ứng theo hợp đồng. Nghị quyết nêu rõ, nghiêm cấm chuyển tiền sang dự án khác, sử dụng sai mục đích hoặc dùng số dư tài khoản để bảo đảm cho các nghĩa vụ khác không thuộc mục tiêu dự án.

Khi phát hiện sử dụng sai mục đích, chủ đầu tư có quyền đình chỉ giải ngân, yêu cầu hoàn trả hoặc thu hồi tạm ứng thông qua bảo lãnh, đồng thời báo cáo người quyết định đầu tư xem xét chấm dứt hợp đồng. Việc thanh toán chỉ được thực hiện sau khi dự án đầu tư được phê duyệt.

Thí điểm với 5 tuyến đường sắt đô thị

Danh mục kèm theo dự thảo gồm các tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14, đều có thời gian dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Trong đó, tuyến số 1 kết nối Thượng Phúc, Ngọc Hồi, ga Hà Nội, Yên Viên và sân bay Nội Bài; tuyến số 2 đi từ sân bay Nội Bài qua Nam Thăng Long, Trần Hưng Đạo, Thượng Đình đến sân vận động Hùng Vương.

Trong quá trình thi công, nhà thầu chiến lược phải chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý chất lượng, an toàn thi công, bảo đảm an ninh, vệ sinh môi trường và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có năng lực kiểm tra định kỳ, đột xuất trong toàn bộ quá trình khảo sát, thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị và chạy thử. Nếu nhà thầu không khắc phục hoặc không chứng minh được việc đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng, chủ đầu tư có quyền từ chối nghiệm thu.

Tuyến số 8 có hướng Hòa Lạc – Sơn Đồng – Mai Dịch – Vành đai 3 – Lĩnh Nam – Thuận An; tuyến số 10 đi theo hướng Võ Chí Công – Vành đai 2,5 – Vĩnh Tuy – Đông Anh; tuyến số 14 có hướng Cầu Thăng Long – Hồng Hà – Gia Lâm.

Tên dự án và hướng tuyến sẽ được xác định chính xác trong hồ sơ phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500 được UBND TP phê duyệt.

Dự thảo yêu cầu nhà thầu xây dựng lộ trình chuyển giao, nội địa hóa và làm chủ công nghệ, bảo đảm chủ động vận hành, bảo trì, sửa chữa, thay thế. Hợp đồng với nhà thầu phụ, nhà cung cấp công nghệ phải quy định rõ việc bàn giao dữ liệu, tài liệu kỹ thuật và các thành phần cần thiết để hệ thống không phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất.

Nghị quyết được đề xuất có hiệu lực trong 5 năm. Bản dự thảo chưa xác định ngày thông qua và ngày bắt đầu có hiệu lực.

Danh mục 5 tuyến đường sắt đô thị thực hiện thí điểm: