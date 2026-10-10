Hà Nội thí điểm Kiosk đăng ký khai sinh tại bệnh viện

Mô hình ứng dụng công nghệ số, hỗ trợ người dân kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến bằng tài khoản định danh điện tử ngay tại bệnh viện. Việc liên thông dữ liệu góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian đi lại, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Tại đây có cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội hướng dẫn, giúp người dân không mất thời gian tìm hiểu. Việc này khiến dịch vụ công trở nên gần gũi hơn. Nhờ tiết kiệm thời gian đi lại, gia đình có thêm thời gian chăm sóc mẹ và bé khi chào đời.

Chỉ mất khoảng 15 phút với vài thao tác quét mã QR, người dân đã hoàn thành thủ tục đăng ký khai sinh cho con nhờ mô hình Kiosk do Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội triển khai.

Sau khi đăng ký thành công, dữ liệu được cập nhật lên hệ thống dịch vụ công, nhân viên tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả, giúp người dân tiết kiệm thời gian, giảm việc đi lại.

Việc đưa dịch vụ công đến tận bệnh viện tạo cảm giác vô cùng gần gũi. Nhờ tiết kiệm thời gian đi lại, gia đình có thêm thời gian quý báu để chăm sóc mẹ và bé ngay khi chào đời.

Anh Vũ Hải Hưng (phường Tây Mỗ, Hà Nội) rất hào hứng khi được nhân viên Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội tận tình hướng dẫn, giúp gia đình không mất thời gian mày mò tìm hiểu.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là địa điểm triển khai thí điểm Kiosk đăng ký khai sinh, tạo thêm điểm hỗ trợ để người dân thực hiện thủ tục sau khi trẻ được cấp Giấy chứng sinh.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp và thành phố Hà Nội tham quan mô hình Kiosk đăng ký khai sinh do Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố phối hợp Bệnh viện Phụ sản Hà Nội triển khai tại bệnh viện.