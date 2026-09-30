Hà Nội thí điểm hỗ trợ đăng ký khai sinh tại bệnh viện

Theo đó, mô hình được triển khai tại điểm hỗ trợ của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đặt tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Người dân đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử để kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và được cán bộ hướng dẫn thao tác khi có nhu cầu.

Thời gian thí điểm mô hình hỗ trợ thủ tục đăng ký khai sinh được thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2026.

Phạm vi thí điểm áp dụng đối với trẻ em là công dân Việt Nam, sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, có cha hoặc mẹ đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội, có giấy chứng sinh và thông tin, dữ liệu liên quan đầy đủ, thống nhất theo quy định của pháp luật. Việc đăng ký khai sinh phải thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố.

Các trường hợp mang thai hộ hoặc trường hợp có yếu tố đặc thù cần xác minh, giải quyết theo quy định riêng không thuộc phạm vi thí điểm. Đối với hồ sơ chưa đầy đủ, chưa thống nhất hoặc phát sinh nội dung phức tạp, cán bộ tại điểm hỗ trợ chỉ hướng dẫn, phối hợp kiểm tra thông tin và thực hiện theo quy định, không tự xác định hoặc xử lý những nội dung vượt thẩm quyền.

Theo UBND TP Hà Nội, việc thí điểm không làm thay đổi thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết và trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai sinh theo quy định pháp luật.

Trong quá trình triển khai, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có trách nhiệm cấp giấy chứng sinh và liên thông dữ liệu giấy chứng sinh điện tử theo quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, dữ liệu y tế do Bệnh viện tạo lập, cung cấp.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố chủ trì triển khai mô hình, hướng dẫn, hỗ trợ, tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ theo quy trình hiện hành. Trung tâm không thay thế cơ quan có thẩm quyền trong việc đăng ký và cấp giấy khai sinh. UBND cấp xã có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết đăng ký khai sinh và trả kết quả theo quy định; không yêu cầu người dân cung cấp lại những thông tin, giấy tờ đã có thể khai thác hợp pháp trên hệ thống, trừ trường hợp cần bổ sung để bảo đảm điều kiện giải quyết hồ sơ.

Cùng với đó, cơ quan Công an và cơ quan Bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố phối hợp thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với các thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định; bảo đảm an ninh, an toàn trong trao đổi, khai thác và sử dụng dữ liệu.

Thời gian thí điểm được thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2026. Sau khi kết thúc, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng kết, đánh giá kết quả và báo cáo UBND TP trước ngày 31/12/2026 để xem xét việc mở rộng phạm vi triển khai, cải tiến mô hình theo hướng tự động hóa, liên thông thủ tục, hạn chế việc người dân phải khai báo thông tin nhiều lần.