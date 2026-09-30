Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Công văn số 4996/UBND-NC ngày 30/9/2026 về chủ trương triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ thủ tục đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Theo chủ trương được UBND Thành phố chấp thuận trên cơ sở Tờ trình số 59/TTr-TTPVHCC ngày 17/9/2026 của Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố, việc thí điểm nhằm tạo thêm điểm hỗ trợ để người dân thực hiện thuận lợi hơn các bước kê khai, nộp hồ sơ đăng ký khai sinh trực tuyến.

Hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục khai sinh ngay tại bệnh viện

Mô hình được áp dụng đối với trẻ em là công dân Việt Nam, sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, có cha hoặc mẹ đăng ký thường trú trên địa bàn Thành phố; có Giấy chứng sinh cùng các thông tin, dữ liệu liên quan đầy đủ, thống nhất theo quy định.

Việc đăng ký khai sinh trong trường hợp này phải thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn Hà Nội. Các trường hợp mang thai hộ hoặc có yếu tố đặc thù cần xác minh, giải quyết theo quy định riêng sẽ không thuộc phạm vi thí điểm.

Theo phương án, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội sẽ tổ chức một điểm hỗ trợ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Tại đây, người dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử để kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và được cán bộ hướng dẫn thao tác khi có nhu cầu. Điểm đáng chú ý là mô hình hỗ trợ không làm thay đổi thẩm quyền, trình tự, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết và trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai sinh theo quy định pháp luật.

Hà Nội thí điểm hỗ trợ đăng ký khai sinh ngay tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Trung tâm Phục vụ hành chính công chỉ thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ, tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ theo quy trình hiện hành, không thay thế UBND cấp xã trong việc đăng ký và cấp Giấy khai sinh. Trong khi đó, UBND cấp xã có thẩm quyền vẫn là cơ quan tiếp nhận, giải quyết đăng ký khai sinh và trả kết quả cho người dân.

Hà Nội yêu cầu các đơn vị tham gia mô hình không đề nghị người dân cung cấp lại những thông tin, giấy tờ đã có thể khai thác hợp pháp trên hệ thống. Chỉ trong trường hợp cần bổ sung để bảo đảm điều kiện giải quyết hồ sơ, người dân mới phải cung cấp thêm thông tin, giấy tờ theo quy định.

Đối với hồ sơ chưa đầy đủ, thông tin chưa thống nhất hoặc phát sinh nội dung phức tạp, cán bộ tại điểm hỗ trợ chỉ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp kiểm tra và thực hiện theo đúng quy định, không tự xác định hoặc xử lý những nội dung vượt thẩm quyền.

Thành phố cũng yêu cầu khi đề nghị bổ sung hồ sơ, cơ quan hướng dẫn phải nêu rõ nội dung cần bổ sung, hạn chế tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần do được hướng dẫn chưa đầy đủ.

Liên thông dữ liệu từ bệnh viện đến cơ quan đăng ký hộ tịch

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có trách nhiệm cấp Giấy chứng sinh, thực hiện liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh điện tử theo quy định và bảo đảm tính chính xác của thông tin, dữ liệu y tế do bệnh viện tạo lập, cung cấp.

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố sẽ thống nhất hướng dẫn các đơn vị về quy trình tiếp nhận, số hóa, xác thực và sử dụng bản sao điện tử từ bản chính; đồng thời bố trí nhân sự, trang thiết bị để vận hành điểm hỗ trợ.

Mô hình cũng đặt ra yêu cầu cao về bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, không để xảy ra tình trạng lọt, lộ dữ liệu trong quá trình tiếp nhận, khai thác và trao đổi thông tin.

Sở Y tế và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được giao bố trí địa điểm, khu vực và đầu mối phù hợp, bảo đảm hoạt động của điểm hỗ trợ không ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh. Sở Tư pháp chủ trì hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký hộ tịch, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công và các cơ quan liên quan rà soát, xử lý hoặc tham mưu xử lý những vướng mắc pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện.

UBND các xã, phường có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền; phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và hướng dẫn cụ thể trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện.

Cùng với đó, cơ quan Công an và cơ quan Bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thành phố phối hợp thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với các thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Thí điểm trong 3 tháng cuối năm 2026

Mô hình được triển khai thí điểm trong 3 tháng cuối năm 2026. Trước ngày 31/12/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố phải chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Y tế, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và các cơ quan liên quan tổng kết, đánh giá kết quả và báo cáo UBND Thành phố.

Kết quả thí điểm sẽ là cơ sở để Hà Nội xem xét việc mở rộng phạm vi triển khai, đồng thời cải tiến mô hình theo hướng tăng cường tự động hóa và liên thông thủ tục. Mục tiêu được đặt ra là từng bước hạn chế việc người dân phải khai báo cùng một thông tin nhiều lần, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước.

Trên cơ sở thực tiễn triển khai, các đơn vị cũng sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ sở pháp lý, trong đó nghiên cứu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định, điều chỉnh thủ tục hành chính theo thẩm quyền và phù hợp với Luật Thủ đô số 02/2026/QH16.

Việc thí điểm tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vì vậy không chỉ tập trung vào hỗ trợ người dân hoàn tất thủ tục đăng ký khai sinh thuận tiện hơn, mà còn hướng tới kiểm nghiệm quy trình phối hợp, liên thông dữ liệu giữa cơ sở y tế, cơ quan hộ tịch và các cơ quan thực hiện thủ tục liên thông cho trẻ em.